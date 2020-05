Wesley Hoedt houdt de komende weken zijn conditie op peil bij AZ. De 26-jarige verdediger sluit uit dat hij komende zomer terugkeert bij zijn oude club.

"Voor alle duidelijkheid: ik keer niet terug naar AZ, zoals ik her en der las", zegt Hoedt zondag in gesprek met Het Nieuwsblad. De verdediger debuteerde in 2013 namens AZ in het profvoetbal en maakte in 2015 de overstap naar Lazio.

Hoedt wordt dit seizoen door Southampton verhuurd aan Royal Antwerp FC, waar de training pas op 25 mei hervat wordt. Daarom heeft hij aan AZ, dat al enkele weken op het veld staat, gevraagd om daar mee te trainen tijdens de coronacrisis.

"Ik wil niet maandenlang hebben stilgezeten. Dus heb ik bij Southampton aangeklopt en heb ik ook bij Antwerp gevraagd of ze het oké vonden. Dus ik train nu drie keer per week mee bij AZ", aldus Hoedt.

'Aanbiedingen op zak uit topcompetities'

Hoedt hoopt dat hij volgend seizoen aan de slag kan in een Europese topcompetitie. Hij denkt dat Antwerp de optie tot koop van naar verluidt 8 miljoen euro niet kan lichten en verwacht dat Southampton niet negatief staat tegenover een vertrek.

"Antwerp kan de optie nog tot 31 mei lichten, maar ik weet intussen genoeg. De club moet zelf maar een statement naar buiten brengen, maar voor mij houdt het in dat mijn tijd bij Antwerp erop zit", vertelt de zesvoudig international van het Nederlands elftal.

"Ik heb al een aantal aanbiedingen op zak van clubs uit topcompetities. Maar ik moet afwachten. En overleggen met Southampton. Wat duidelijk is, is dat ik op een jaartje huur niet meer zit te wachten. Ik wil dit keer een definitieve transfer."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.