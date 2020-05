Volgens Newcastle United-manager Steve Bruce zijn veel spelers en coaches tegen een hervatting van de Premier League op 12 juni. De 59-jarige Engelsman zou het geen probleem vinden als een van zijn spelers het niet ziet zitten om in actie komen.

"Ik zou het begrijpen als een speler weigert te trainen of spelen", zegt Bruce zondag in een interview met de Sunday Telegraph. "Er was laatst een vergadering met onze aanvoerders en de selectie is tevreden over de maatregelen die voorgesteld zijn, maar je moet ieders persoonlijke mening hierover respecteren."

De Britse overheid gaf donderdag groen licht voor een hervatting van de Premier League in juni. De Engelse competitie mikt voorlopig op een herstart op 12 juni, maar er is nog geen akkoord bereikt met de clubs over de voorwaarden.

Danny Rose sprak zich maandag stevig uit tegen een hervatting over vier weken. "De regering zegt dat we het voetbal terug moeten laten keren omdat het een boost geeft aan de moraal in het land. Maar ik geef helemaal niks om de nationale moraal. Er staan levens op het spel", zei de verdediger, die door Tottenham Hotspur verhuurd is aan Newcastle United.

Bruce snapt de bezwaren van zijn linksback. "Maar ik heb Danny gesproken en hij zal erbij zijn als we de training hervatten."

Danny Rose heeft zich uitgesproken tegen een (snelle) hervatting van de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Newcastle wil vanaf dinsdag weer gaan trainen

Veel trainingscomplexen van Premier League-clubs zijn nog steeds gesloten. De clubs komen maandag weer bij elkaar en zullen dan ook praten over de regels die bij trainingen moeten gelden. Er zal waarschijnlijk gestemd worden over een voorstel om trainingen in kleine groepjes en met afstandsregels weer toe te staan.

Newcastle United is van plan om dinsdagmiddag voor het eerst sinds half maart weer te gaan trainen, als alle spelers en trainers negatief testen op het coronavirus.

Dat zou de huidige nummer dertien van Engeland minder dan een maand geven om zich voor te bereiden op een herstart van de Premier League op 12 juni. Bruce waarschuwt dat dat een veel te korte periode is na een pauze van bijna acht weken.

"We moeten genoeg tijd krijgen om onze spelers weer in vorm te krijgen, anders zal het als een kaartenhuis instorten. De meeste managers delen deze zorg. We hebben op z'n minst zes weken nodig, ik zie niet in hoe we voor het einde van juni weer wedstrijden kunnen spelen."

