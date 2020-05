Voor de tweede dag op rij wordt er volop gevoetbald in Duitsland. In de Bundesliga staan FC Köln-FSV Mainz (15.30 uur) en Union Berlin-Bayern München (18.00 uur) op het programma en in Tweede Bundesliga werden vier wedstrijden afgewerkt. Volg alles hier live.

Hervatting Bundesliga · 30' Mainz, dat na een half uur nog altijd tegen een 1-0-achterstand aankijkt, ziet bij een nederlaag de degradatiezorgen verder toenemen. De ploeg staat op de vijftiende plaats maar net boven de streep in de Bundesliga. Het gepromoveerde Köln is op de tiende plaats een keurige middenmoter. Hervatting Bundesliga · Bosz mist aanvoerder Lars Bender

Een domper voor Peter Bosz in aanloop naar de wedstrijd van morgen (20.30 uur) tegen Werder Bremen. De trainer mist zijn aanvoerder Lars Bender. "Hij heeft last van zijn linkervoet", zegt Bosz tijdens een persmoment. "We hopen dat het niet te lang duurt. Voor zowel Lars als de ploeg is het pijnlijk dat hij er niet bij is." Hervatting Bundesliga · 12' Wat een enorme kans voor Boëtius om Mainz snel weer langszij te brengen! De Nederlander krijgt de bal op een presenteerblaadje aangereikt van Onisiwo, maar zijn schot wordt getoucheerd en verwerkt tot corner. Hervatting Bundesliga · Het mag dan stil zijn in het RheinEnergie Stadion, de supporters van FC Köln zijn er op deze manier toch een beetje bij. Hervatting Bundesliga · 6' GOAL FC Köln! 1-0



Op het hoogste niveau is er afgetrapt bij FC Köln tegen FSV Mainz en het is meteen raak. Na een onhandige duw van Niakhaté krijgt de thuisploeg een penalty, die koeltjes wordt benut door Mark Uth, oud-spits van Heerenveen en Heracles. Hervatting Bundesliga · Stand aan kop Tweede Bundesliga:



1. Arminia Bielefeld 26-52

2. Hamburger SV 26-45

3. VfB Stuttgart 26-45

4. Heidenheim 26-41

5. Greuther Fürth 26-37



Nummer 1 en 2 promoveren direct, nummer 3 speelt play-offs. Hervatting Bundesliga · Pijnlijk puntenverlies Letschert en Van Drogelen

In de slotseconden van de uitwedstrijd tegen Greuther Fürth geven Timo Letschert en Rick van Drongelen met Hamburger SV toch nog de overwinning uit handen: 2-2. HSV deelt de tweede plaats nu met Stuttgart, dat verrassend met 2-1 verliest van SV Wehen. Joost van Aken pakt met Osnabrück een punt bij koploper Arminia Bielefeld (1-1). De vlak voor tijd gewisselde Henk Veerman wint met Sankt Pauli van FC Nürnberg (1-0). Hervatting Bundesliga · Duidelijk niet alle Duitse voetbalfans zijn blij met de 'spookwedstrijden', blijkt uit dit spandoek bij het stadion van Greuther Fürth. Hervatting Bundesliga · Een kwartier voor tijd is daar toch nog wat speeltijd voor Rick van Drongelen. Hij posteert zich centraal achterin naast Timo Letschert en moet zo proberen de 1-2-voorsprong van HSV in Fürth over de streep te trekken. Hervatting Bundesliga · HSV, dat de punten hard nodig heeft in de strijd om promotie, komt dankzij Jeremy Dudziak vroeg in de tweede helft op voorsprong bij Greuther Fürth: 1-2. Wie weet mag Rick van Drongelen straks wel van de bank komen om de voorsprong van zijn ploeg te verdedigen. Hervatting Bundesliga · De wisselspelers mogen voor even hun plaats op de tribune verlaten, want het is rust bij de wedstrijden in de Tweede Bundesliga. Timo Letschert staat met HSV op 1-1 bij Greuther Fürth, Joost van Aken kijkt met Osnabrück tegen een 1-0-achterstand aan in Bielefeld en Henk Veerman heeft het net nog niet kunnen vinden namens Sankt Pauli tegen FC Nürnberg: 0-0. Ook bij SV Wehen-VfB Stuttgart is het nog wachten op goals. Hervatting Bundesliga · We hebben er even op moeten wachten, maar de wedstrijd in de Tweede Bundesliga tussen Greuther Fürth en Hamburger SV is tot leven gekomen. Haavard Nielsen zet tien minuten voor tijd de thuisploeg op voorsprong, maar amper zes minuten later brengt Joel Pohjanpalo HSV langszij: 1-1 Hervatting Bundesliga · Duitse politici lovend over herstart Bundesliga

Duitse politici zijn lovend over de manier waarop de Bundesliga gisteren hervat werd. "Het heeft goed uitgepakt. Dit is precies het voorzichtige aftasten van de verantwoordelijke nieuwe realiteit die we voor ogen hadden", zegt Armin Laschet, minister-president van deelstaat Noordrijn-Westfalen, tegen Bild. Daar is zijn Beierse collega Markus Söder het roerend mee eens. "Het ging veel beter dan gedacht. Ik ben vooral blij dat er geen supporters naar de lege stadions zijn gekomen." Hervatting Bundesliga · In de Tweede Bundesliga gaat de bal om 13.30 uur al rollen. Bij Hamburger SV, dat op bezoek is bij Greuther Fürth, staat Timo Letschert in de basis en begint Rick van Drongelen op de bank. Bij stadsgenoot Sankt Pauli (thuis tegen FC Nürnberg) zien we straks Henk Veerman in de spits. Osnabrück-verdediger Joost van Aken zorgt in het uitduel met Arminia Bielefeld voor de Nederlandse inbreng. Hervatting Bundesliga · Hervatting Bundesliga breekt kijkcijferrecord

De hervatting van de Bundesliga heeft in Duitsland klinkende kijkcijfers opgeleverd. In totaal schakelden gisteren truim zes miljoen mensen in, waarmee Sky een marktaandeel scoort van zestig procent. Nooit eerder keken er zoveel mensen naar de Bundesliga. Voor de coronastop lagen de cijfers ongeveer twee keer lager, al speelt ook mee dat er toen veel toeschouwers gewoon in het stadion zaten. Hervatting Bundesliga · Dortmund-spelers bedanken lege Gelbe Wand Hervatting Bundesliga · In Duitsland is gisteren de Bundesliga hervat. Was het een succes? Ja, geweldig

Ja, maar zonder publiek erg saai

Nee, dit lijkt nergens op Hervatting Bundesliga · Later vandaag kunnen we weer gaan zitten voor voetbal in de Bundesliga. Dit is het programma voor vandaag (en morgen):



15.30 uur:

FC Köln-FSV Mainz



18.00 uur:

Union Berlin-Bayern München



Maandag, 20.30 uur:

Werder Bremen-Bayer Leverkusen