Virgil van Dijk heeft zaterdag zijn voormalige werkgever FC Groningen gesteund door vier seizoenskaarten te kopen. Georginio Wijnaldum volgde het voorbeeld van zijn ploeggenoot bij Liverpool en schafte vier seizoenskaarten bij Sparta aan.

De twee spelers verloten de kaarten onder fans van de Eredivisie-clubs, die zelf niet in staat zijn om seizoenskaarten aan te schaffen. Ook FC Barcelona-aanvaller Luis Suárez, die in het seizoen 2006/2007 bij Groningen speelde, kondigde aan om de 'Trots van het Noorden' te steunen.

Het initiatief om seizoenskaarten te kopen werd opgezet door oud-FC Groningen-aanvaller Erik Nevland. De inmiddels 42-jarige Noor kocht vrijdag twee seizoenskaarten voor Groningen en gaf deze weg aan een goed doel.

Ook Atalanta-verdediger Hans Hateboer, die in 2014 bij FC Groningen debuteerde in het betaald voetbal, is bereid om zijn oud-werkgever te steunen. De drievoudig international van Oranje kondigde aan drie seizoenskaarten te kopen.

FC Groningen moest eerder deze week harde maatregelen nemen. Om de coronacrisis te overleven heeft de club elf medewerkers moeten ontslaan.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het Eredivisie-seizoen niet worden afgemaakt. De clubs lopen daardoor veel inkomsten mis. Dat kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's als er ook het hele volgende seizoen achter gesloten deuren moet worden gespeeld.

