Hertha BSC-trainer Bruno Labbadia heeft het zaterdag opgenomen voor zijn spelers, die innig juichten na de gemaakte doelpunten tegen Hoffenheim (0-3-winst). Volgens de debuterende coach zouden de strenge richtlijnen enigszins moeten worden verruimd.

"Het vieren van een doelpunt is onderdeel van het spel", zegt Labbadia, die tijdens de coronastop werd aangesteld, na afloop van het duel bij de persconferentie. "We zijn inmiddels zes keer getest en zes keer was de uitkomst negatief. Ik vind dat de spelers hun doelpunten best op deze manier mogen vieren."

Competitieorganisator DFL had de spelers van de Bundesliga-clubs voorafgaand aan de eerste speelronde sinds de coronapandemie opgeroepen om afstand te bewaren tijdens het juichen. Omdat het hier slechts ging om een aanbeveling hoeft Hertha niet te vrezen voor sancties.

Bij vrijwel alle doelpunten van Hertha zochten de spelers elkaar op en omhelsden zij elkaar. Labbadia omhelsde bij het vieren van een van de doelpunten ook even zijn assistent.

Hertha-trainer Bruno Labbadia heeft begrip voor de manier waarop zijn spelers hun doelpunten vierden. (Foto: Pro Shots)

'Hoop dat de mensen begrip zullen hebben'

"Ik hoop dat de mensen hier enigszins begrip voor op kunnen brengen", vervolgt Labbadia, die dit seizoen al de vierde trainer is bij de club uit Berlijn. "Gisteren zijn we nog getest en ook daarna hebben we met niemand anders meer contact gehad. De spelers mogen wat mij betreft hun emoties tonen."

Bij de andere wedstrijden in de Bundesliga hielden de spelers zich bij het vieren van de doelpunten wél aan de richtlijnen van de DFL. Hertha klom door de zege naar de elfde plaats in de Bundesliga. Het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder bleef steken op de negende plaats.

