In de Bundesliga overheerst een gevoel van onwerkelijkheid nu de eerste wedstrijden sinds de uitbraak van het coronavirus erop zitten. De lege stadions en strikte voorwaarden zorgden zaterdag voor een vreemde gewaarwording.

Bij Borussia Dortmund-Schalke 04 (4-0), het meest aansprekende affiche, zorgden de spelers van de thuisploeg na afloop voor een surrealistisch beeld door de zege te vieren voor de tribune waar normaal de fanatieke fans staan.

"Waarom niet? We wilden een boodschap overbrengen naar de supporters", zei spits Erling Haaland, die de openingstreffer maakte en al zijn tiende doelpunt in negen competitieduels voor 'BVB' maakte.

Zijn trainer Lucien Favre was extra blij met overtuigende overwinning. "Want het was heel, heel bijzonder. Er was geen lawaai. Bij een schot op doel, een schitterende pass of een doelpunt was er geen reactie vanaf de tribunes", zei hij.

"Het was ook grappig, maar we missen het publiek enorm. Het zorgde voor een heel andere wedstrijd dan normaal. Gelukkig bleven mijn spelers zich goed concentreren."

Een bijzonder gezicht: de spelers van Borussia Dortmund vieren de overwinning op rivaal Schalke 04 met denkbeeldige fans. (Foto: Pro Shots)

'Niet het gevoel dat we in de tweede seizoenshelft zitten'

Schalke-trainer David Wagner mist het competitieve gevoel dat hij normaal tijdens het seizoen heeft. "We hebben niet heel erg het gevoel dat we al in de tweede seizoenshelft zitten", zei hij.

Ook bij het duel tussen Dortmunds concurrent RB Leipzig en SC Freiburg (1-1) bleven de tribunes leeg. "Al was de situatie niet helemaal nieuw voor ons, want we trainen ook altijd in een leeg stadion", aldus Freiburg-coach Christian Streich, die wel toegaf dat een wedstrijd zonder fans anders is.

"Het is triest dat er geen toeschouwers in het stadion zijn. Maar de kwaliteit van de wedstrijd leed er niet onder, vind ik. En ik was jarenlang jeugdtrainer, dus toen hoorde ik mezelf ook altijd schreeuwen."

VfL Wolfsburg, waar de geschorste Wout Weghorst ontbrak, versloeg FC Augsburg met 1-2 door een doelpunt in blessuretijd van Daniel Ginczek. Trainer Oliver Glasner: "Een overwinning als deze is net zo mooi in een vol stadion, maar je wil het het liefst met de fans vieren."

