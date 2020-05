De Bundesliga is zaterdag als eerste grote voetbalcompetitie in coronatijd hervat met vijf wedstrijden in vrijwel lege stadions. In het meest aansprekende duel was Borussia Dortmund met 4-0 te sterk voor rivaal Schalke 04.

De wedstrijden in de Duitse competitie leverden bijzondere beelden. op. De tribunes waren leeg, spelers juichten niet samen en op de reservebank werden mondkapjes gedragen en de afstandsregels nageleefd.

Veel ogen waren gericht op hoe de Bundesliga-herstart zou verlopen, want in de komende weken volgen mogelijk meer topcompetities. In onder meer Engeland, Spanje en Italië is het plan om volgende maand de draad weer op te pakken.

Bij de 'Kohlenpottderby' tussen Dortmund en Schalke werd de ban gebroken door Erling Haaland. Het supertalent maakte zijn tiende treffer in zijn negende competitieduel voor 'BVB' en zorgde voor het eerste Bundesliga-doelpunt van de dag.

Dortmund was veel sterker dan Schalke en kwam vlak voor rust op 2-0 door een doelpunt van Raphaël Guerreiro, die in de tweede helft ook voor 4-0 zorgde. Thorgan Hazard maakte het derde doelpunt van de thuisploeg.

Op de Duitse tribunes waren alleen bestuursleden en een beperkt aantal journalisten welkom. (Foto: Pro Shots)

Ook zondag en maandag wedstrijden

In de overige vier wedstrijden leed Dortmunds concurrent RB Leipzig puntenverlies. 'Die Roten Bullen' kwamen in de eigen Red Bull Arena niet verder dan 1-1 tegen SC Freiburg en geven als nummer drie nu drie punten toe op Dortmund, dat tweede staat.

In drie andere lege stadions eindigde FC Augsburg-VfL Wolfsburg in 1-2, werd er niet gescoord bij Fortuna Düsseldorf-SC Paderborn en was Hertha BSC met 0-3 te sterk voor het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder. Er kwamen geen Nederlandse spelers in actie op de Duitse velden.

Later op zaterdag (18.30 uur) wordt Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach gespeeld. Zondag komt onder meer koploper Bayern München in actie en maandagavond sluit het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz de 26e speelronde af.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.