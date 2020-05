De gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff Arena zijn ermee akkoord dat er volgend jaar vier EK-wedstrijden in het stadion van Ajax worden gespeeld. Niets lijkt de duels in Nederland daarmee nog in de weg te staan.

Sinds het EK in maart met een jaar werd uitgesteld, was er wat onduidelijk over de wedstrijden in Amsterdam, dat een van de twaalf speelsteden is. Verschillende partijen moeten de duels opnieuw inpassen in hun programma.

"Sinds de beslissing om Euro 2020 te verplaatsen naar 2021 zijn we met UEFA en alle partners in constructief overleg", zegt Gijs de Jong, directeur voor de wedstrijden in Amsterdam, zaterdag in een verklaring.

"Dit gebeurt vanuit een positieve grondhouding en de gesprekken lopen op schema. De gemeente Amsterdam heeft reeds toegezegd dat de vier wedstrijden in 2021 in Amsterdam gespeeld kunnen worden."

"Ook de Johan Cruijff ArenA heeft bevestigd dat de data akkoord zijn in de agenda. Verder hebben we nu nog even wat tijd nodig om een en ander te formaliseren en goed op papier te zetten. Maar zoals gezegd, we gaan ervan uit dat dat gaat lukken."

EK in minder dan twaalf steden?

In principe wordt het EK in Amsterdam, Londen, Sint-Petersburg, München, Rome, Bakoe, Dublin, Kopenhagen, Boekarest, Boedapest, Glasgow en Bilbao gehouden, waarbij het Ajax-stadion het decor is voor drie groepsduels en een achtste finale.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet vrijdag in een interview met beIN Sports weten dat drie speelsteden nog wat problemen hebben met de uitgestelde wedstrijden, al zei hij vertrouwen te hebben in een oplossing.

Ceferin liet wel weten niet uit te sluiten om het EK in tien, negen of zelfs acht landen te houden als niet iedere speelstad de organisatie rondkrijgt. Het EK begint volgend jaar op 11 juni.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.