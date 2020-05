Lars Veldwijk heeft een droomdebuut beleefd in de Zuid-Koreaanse K-League. De spits maakte zaterdag als invaller het winnende doelpunt voor Jeonbuk Hyundai Motors in de blessuretijd van de uitwedstrijd tegen Busan IPark: 1-2.

De 28-jarige Veldwijk viel een klein kwartier na rust in bij Jeonbuk Hyundai. Op dat moment leidde zijn ploeg met 0-1 dankzij een treffer van Hong Jeong-ho, maar niet veel later bracht Romulo Busan IPark uit een strafschop langszij.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de derde minuut van de extra tijd bezorgde Veldwijk de bezoekers alsnog de winst. Hij schoot van dichtbij raak, nadat een voorzet vanaf links werd doorgekopt.

Ruim een week geleden hoopte Veldwijk zijn debuut te maken in Zuid-Koreaanse competitie bij de seizoensouverture tussen Jeonbuk Hyundai en Suwon Samsung Bluewings. Die wedstrijd miste hij echter door een knieblessure, die hij enkele dagen eerder had opgelopen.

Jeonbuk Hyundai blijft zonder puntenverlies

Veldwijk maakte in januari de overstap van Sparta Rotterdam naar Zuid-Korea. Voordat de coronacrisis uitbrak, deed hij bij zijn nieuwe club alleen in de Aziatische Champions League mee. Op bezoek bij Sydney FC (2-2) viel de Zuid-Afrikaans international in de slotfase in.

Dankzij de treffer van Veldwijk blijft Jeonbuk Hyundai na twee speelronden zonder puntenverlies. De regerend landskampioen gaat voorlopig alleen aan kop in de K-League, die eigenlijk eind februari zou beginnen.

De start van de competitie werd uitgesteld vanwege de coronapandemie, maar de situatie is inmiddels redelijk onder controle in het Aziatische land. Er gelden nog wel maatregelen tijdens wedstrijden, zoals het spelen zonder publiek.

