RB Leipzig heeft een vliegtuigtrap in zijn stadion laten plaatsen voor onder anderen de wisselspelers. De Duitse club wil op die manier voldoen aan een van de vele voorschriften die gelden bij de hervatting van de Bundesliga.

Ook op de reservebank moet volgens de voorschriften minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden, waardoor de wisselspelers op de achterliggende tribune plaats moeten nemen. In de Red Bull Arena, het stadion van RB Leipzig, is een hoogteverschil van 3 meter tussen het veld en de tribune.

Daarom verzochten 'Die Roten Bullen' het vliegveld Leipzig-Halle om een trap, die met een trailer werd afgeleverd bij het stadion. "Bijzondere situaties vragen om bijzondere oplossingen. Wij helpen graag", liet een woordvoerder van het vliegveld weten.

De trap staat naast de dug-out, waarin plek is voor trainer Julian Nagelsmann, zijn assistenten, de clubarts en een aantal fysiotherapeuten. De overige stafleden en de wisselspelers zullen op de tribune zitten.

RB Leipzig, de nummer drie van de Bundesliga, speelt zaterdag om 15.30 uur zonder toeschouwers op eigen veld tegen SC Freiburg. Nagelsmann riep de supporters van zijn club op om ook niet in de buurt van het stadion te komen. "Blijf alsjeblieft thuis en moedig ons vanaf je balkon aan, wellicht horen we jullie in het stadion", zei hij in een videoboodschap.

De Bundesliga wordt dit weekend na ruim twee maanden zonder topvoetbal als eerste grote competitie ter wereld hervat. Naast Leipzig-Freiburg staan er zaterdag nog vijf wedstrijden op het programma, waaronder de 'Kohlenpott-derby' tussen Borussia Dortmund en Schalke 04.

