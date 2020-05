KNVB-directeur Eric Gudde ziet de toekomst van een aantal clubs in het betaalde voetbal somber in. Hij verwacht dat meerdere clubs de coronacrisis niet zullen overleven.

"Ja, ik ben bang dat er clubs gaan omvallen", zegt Gudde zaterdag in een interview met De Telegraaf. "Er zijn in het betaald voetbal clubs die er sowieso niet zo goed voor stonden en waarvoor de coronacrisis de definitieve nekslag kan zijn."

De KNVB luidde eerder al de noodklok en vroeg de overheid om steun. Gevreesd wordt dat het niet afmaken van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie de clubs in totaal 400 miljoen euro kost.

Gudde liet later weten dat het daarbij wel om de schade tot eind dit jaar gaat. Hij wil echter voorkomen dat clubs de mogelijke steun van de overheid gebruiken om eerdere financiële problemen op te lossen.

"Bij het eventuele vangnet vanuit Den Haag zal een van de voorwaarden zijn dat het geld is bedoeld vanwege de coronacrisis en niet voor het oplossen van problemen van daarvoor. Dat lijkt me ook logisch", aldus de directeur betaald voetbal.

'Het is hartstikke moeilijk'

De clubs proberen elkaar ook onderling te helpen. AZ pleitte al voor een solidariteitsfonds, waarbij Champions League-deelnemers 25 procent van hun inkomsten beschikbaar stellen en Europa League-deelnemers 15 procent. De KNVB schaarde zich achter die oproep.

"Het is hartstikke moeilijk, omdat we eendrachtig uit deze situatie moeten zien te komen", vertelt Gudde. "Maar je weet in algemene zin ook dat niet elk bedrijf deze crisis gaat overleven. Het is duidelijk dat we in de competitie met een x-aantal clubs willen beginnen en daarmee ook willen eindigen."

Afgelopen donderdag voerde Gudde overleg met clubs, spelers en makelaars over de huidige situatie in het Nederlandse voetbal en hij hield een goed gevoel over aan die gesprekken. Hij benadrukte wel dat er niet is gesproken over competitie- en bekervoetbal voor 1 september.

