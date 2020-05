Getafe en Villarreal hebben vrijdag woedend gereageerd op berichten in Spaanse media dat de clubs zich aan het einde van vorig seizoen schuldig zouden hebben gemaakt aan matchfixing.

Volgens de Spaanse krant El País kijkt een rechter in de stad Huesca in het kader van het grote matchfixingonderzoek Operación Oikos naar de wedstrijd Getafe-Villarreal, die op 19 mei 2019 in 2-2 eindigde.

Getafe moest in de laatste speelronde van het vorige La Liga-seizoen winnen om kans te houden op Champions League-kwalificatie en zou het duel met het al uitgespeelde Villarreal hebben willen 'kopen'. Spits Jorge Molina (foto) zou op de hoogte zijn geweest van de plannen om zeven Villarreal-spelers in totaal 2 miljoen euro te geven.

Getafe ontkent de beschuldigingen en meldt in een verklaring op zijn site dat het Molina onvoorwaardelijk steunt. "Dergelijke beschuldigingen zijn zeer schadelijk voor het imago van de speler en zijn familie. Gerechtelijke stappen worden dan ook niet uitgesloten."

Villarreal zegt in een eigen statement eveneens zijn juridische opties te onderzoeken. "We willen benadrukken dat we de beschuldigingen van vandaag categorisch ontkennen. We hebben in het verleden al meerdere malen gemeld dat we matchfixing veroordelen."

Doordat concurrent Valencia in de laatste speelronde met 2-0 won van Real Valladolid, had Getafe zich ongeacht het resultaat tegen Villarreal niet kunnen plaatsen voor de Champions League van dit seizoen. De ploeg van trainer José Bordalás mocht wel meedoen aan de Europa League, waarin het in de zestiende finales te sterk was voor Ajax.