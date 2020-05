Club Brugge-trainer Philippe Clement mocht vrijdag voor het tweede jaar op rij de Belgische titel vieren, al waren de omstandigheden door de coronacrisis deze keer totaal anders dan vorig seizoen.

"Het was de meest zenuwslopende dag uit mijn carrière", zegt de 46-jarige Clement tegen Sporza. "Ik heb al spanning gevoeld bij titels op het veld, maar dit is veel vervelender."

Club Brugge was begin april al zo goed als kampioen, toen de raad van bestuur van de Pro League adviseerde om de Belgische competitie te staken en koploper Club Brugge de titel te geven.

Het duurde echter lang voordat dat voorstel werd bekrachtigd. De beslissende algemene vergadering werd liefst vier keer uitgesteld, maar vrijdag was het toch zo ver. Ruim 80 procent van de profclubs stemden voor het plan om het seizoen te staken en van de huidige stand de eindstand te maken, waardoor Club Brugge voor de zestiende keer kampioen is.

"Het is uiteraard een heel speciale titel", aldus Clement, die vorig seizoen KRC Genk naar het kampioenschap leidde. "Twee maanden geleden kregen we al felicitaties van andere clubs, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Dan moet je uitleggen aan je spelers dat ze moeten blijven trainen."

De spelers kunnen de titel zondag alsnog vieren. Club Brugge organiseert dan een 'virtuele kampioenenmatch'. "Het was weer een fantastisch jaar, eigenlijk een ongelooflijk jaar", zegt aanvoerder Ruud Vormer in een boodschap aan de fans. "Dit is inmiddels mijn derde titel. Wel een heel speciale door de coronatijden, maar we gaan er erg van genieten."

Degradant Waasland-Beveren is vol verontwaardiging

Het besluit van vrijdag zorgde niet alleen voor blijheid. Waasland-Beveren moet als hekkensluiter degraderen naar het op een na hoogste niveau en is het daar totaal niet mee eens.

"We hebben de beslissing van de algemene vergadering vol verontwaardiging en ongeloof vernomen", schrijft Waasland-Beveren, dat na 29 duels slechts twee punten minder had dan nummer vijftien Oostende, op zijn site.

"Een onafgewerkte competitie wordt geaccepteerd als een doodgewone afgewerkte competitie. Met het feit dat wij ons nog kon redden op sportieve basis wordt geen rekening gehouden. Deze beslissing druist alleszins in tegen de reglementen en statuten van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Laat dit duidelijk zijn: wij zullen ons niet zomaar neerleggen bij de opgedrongen beslissing."