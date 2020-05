Het Club Brugge van aanvoerder Ruud Vormer is vrijdag officieel uitgeroepen tot de kampioen van België. De clubs uit de Jupiler Pro League hebben eindelijk ingestemd met het voorstel om de competitie te beëindigen met een landstitel en promotie/degradatie.

De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde al op 2 april om de Belgische competitie te staken en koploper Club Brugge tot kampioen uit te roepen.

Dat advies moest alleen nog bekrachtigd worden tijdens een algemene vergadering van alle clubs, maar die bijeenkomst werd liefst vier keer uitgesteld. Het was vooral wachten op een besluit van de overheid over het wel of niet doorgaan van sportevenementen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week dat er in ieder geval tot en met 31 juli geen sportwedstrijden mogen plaatsvinden in België, waardoor er vrijdag eindelijk gestemd kon worden door de voetbalclubs. Volgens Belgische media stemde een grote meerderheid (ruim 80 procent) in met het advies van de raad van bestuur.

Eindstand top Jupiler Pro League 1. Club Brugge: 29-70

2. KAA Gent: 29-55

3. Charleroi: 29-54

4. Antwerp: 29-52

5. Standard Luik: 29-49

6. KV Mechelen: 29-44

7. KRC Genk: 29-44

8. Anderlecht: 29-43

Waasland-Beveren degradeert en is boos

Dat betekent dat Club Brugge, dat na 29 wedstrijden in het reguliere seizoen vijftien punten voorsprong had op nummer twee KAA Gent, voor de zestiende keer kampioen is en dat hekkensluiter Waasland-Beveren degradeert.

Waasland-Beveren, dat maar twee punten minder had dan nummer vijftien Oostende, kondigde direct een rechtszaak aan. "Dit is een flagrante schending van de reglementen en statuten. Wij gaan al onze middelen uitputten."

Het is nog niet bekend welke club promoveert. Als de promotiefinale tussen periodekampioenen OH Leuven en Beerschot nog gespeeld kan worden, mag de winnaar van die tweestrijd naar het hoogste niveau. Anders gaat het Pro League-ticket naar Westerlo, dat als eerste eindigde in het reguliere seizoen van de op een na hoogste klasse.

De Belgen kiezen zo voor een andere route dan de KNVB. De Nederlandse voetbalbond besloot bij het staken van het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie om geen titels uit te delen en geen promotie/degradatie toe te passen.

