LASK heeft vrijdag zijn excuses aangeboden voor het overtreden van de coronamaatregelen. De koploper van Oostenrijk is via stiekem opgenomen video's betrapt op het trainen zonder de verplichte afstand te houden.

"We hebben ons bij vier trainingen niet aan de afstandsregels gehouden", vertelde vicevoorzitter Jürgen Werner vrijdag op een persconferentie. "We hebben een grote fout gemaakt en daar moeten we onze verantwoordelijkheid voor nemen."

De Oostenrijkse Bundesliga begon donderdag een onderzoek naar LASK, nadat er video's waren opgedoken van trainingssessies van de club. Daarop was onder meer te zien dat spelers van de koploper duels met elkaar aangingen.

Oostenrijkse clubs mogen sinds 20 april weer trainen, maar alleen in groepjes van maximaal zes spelers en met strikte afstandsregels. Groepstrainingen zijn pas sinds vrijdag weer toegestaan.

LASK ontkende de beschuldigingen donderdag niet, maar de bedwinger van AZ in de zestiende finales van de Europa League ging in eerste instantie in de tegenaanval door aangifte te doen van inbraak en te stellen dat andere clubs op illegale wijze de trainingen hadden bespioneerd.

LASK is sinds 20 april weer in training. (Foto: Pro Shots)

'Hebben verkeerd pad bewandeld'

Vrijdag ging LASK alsnog door het stof. "We hebben een verkeerd pad bewandeld, we zouden het niet nog een keer zo doen", zei Werner. "Maar het is gebeurd en we kunnen het niet meer ongedaan maken."

Volgens de vicevoorzitter waren hij, trainer Valérien Ismaël en de spelers betrokken bij de beslissing om weer 'normaal' te gaan trainen. Ismaël stelde op de persconferentie dat hij zijn selectie alvast wilde voorbereiden op de intensieve speelwijze van LASK.

"Het was niet onze intentie om een voorsprong te nemen op onze concurrenten. Maar we hebben een fout gemaakt en bieden daar onze excuses voor aan", zei de Franse oud-voetballer.

LASK, dat een voorsprong van drie punten heeft op de nummer twee Red Bull Salzburg, moet vrezen voor een straf van de Bundesliga. Oostenrijkse media zien een boete en/of puntenaftrek als de meest waarschijnlijke optie.

De Oostenrijkse regering heeft de Bundesliga groen licht gegeven om de competitie te hervatten. Het is de bedoeling dat er vanaf 2 juni weer gevoetbald gaat worden. Volgens de minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober heeft de "ernstige fout" van LASK geen gevolgen voor die plannen.

