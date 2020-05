FC Utrecht gaat er alles aan doen om alsnog een bekerfinale tegen Feyenoord af te dwingen. De Eredivisionist heeft een plan met drie stappen opgesteld, waarbij stap één een gesprek met de KNVB op 19 mei is.

In het gesprek met de KNVB hoopt FC Utrecht, dat wordt geadviseerd door advocaten Frans de Weger en Jeroen Baert Boom, de voetbalbond ervan te overtuigen dat de bekerfinale te snel is geschrapt en dat er voldoende opties zijn om de wedstrijd in de komende maanden alsnog te spelen.

De bekerfinale was voor FC Utrecht een kans op rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. Vanwege het stopzetten van het Eredivisie-seizoen werd een Europees ticket ook op basis van de ranglijst misgelopen: de Utrechters staan zesde.

Extra wrang is daarbij dat nummer vijf Willem II, dat wél een Europees ticket kreeg, slechts drie punten voorsprong had en een wedstrijd meer had gespeeld. Bovendien hadden de Tilburgers een minder doelsaldo.

UEFA en CAS zijn volgende stappen

De tweede stap in het plan van FC Utrecht is om de situatie aan te kaarten bij de UEFA, zoals woensdag al bekend werd. De club stuurt een dossier naar de Europese voetbalbond, die de KNVB kan opleggen om de bekerfinale alsnog te organiseren.

Mochten de gesprekken met de KNVB en UEFA niets opleveren, dan is FC Utrecht van plan om naar het CAS te stappen. De Domstedelingen hebben goede hoop dat het internationale sporttribunaal ze alsnog in het gelijk stelt.

Vooralsnog houden het kabinet en de KNVB eraan vast dat er tot 1 september geen competitie- en bekervoetbal plaatsvindt in Nederland, al wordt er wel gekeken naar onder meer het spelen van oefenwedstrijden in augustus.

In tegenstelling tot Nederland en ook Frankrijk zijn veel landen bezig om het seizoen te hervatten. De Bundesliga gaat zaterdag verder en in de Engelse, Spaanse en Italiaanse competitie wordt mogelijk volgende maand de draad opgepakt.

