Voormalig Feyenoord-spits Attila Ladinsky (tweede van rechts op de foto) is donderdag overleden. De Hongaar, die in 1972 en 1973 in De Kuip speelde, werd zeventig jaar.

Ladinsky werd gehaald als opvolger van buitenspeler Coen Moulijn, maar werd door trainer Ernst Happel al snel in de punt van de aanval gezet, waar hij Ove Kindvall moest doen vergeten.

De aanvaller, die als politieke vluchteling naar Feyenoord kwam, slaagde niet in die missie. Hij scoorde nog wel zes keer in vijftien Eredivisie-wedstrijden, maar haalde vooral het nieuws met acties buiten het veld.

Zo reed hij zonder rijbewijs zijn onverzekerde BMW total loss tegen een lantaarnpaal, waarbij hij enkele ribben kneusde. Hij miste daardoor belangrijke wedstrijden tegen Ajax en Benfica.

Ladinsky werd topscorer in België

Feyenoord staat vrijdag stil bij het overlijden van Ladinsky, die in 1973 naar Anderlecht vertrok. "We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies", schrijft de Rotterdamse club op de website.

Bij Anderlecht kende Ladinsky het beste jaar uit zijn loopbaan. Hij werd in het seizoen 1973/1974 met 22 goals topscorer van de Belgische competitie.

Vervolgens speelde de aanvaller nog voor Real Betis, KV Kortrijk, Valenciennes en Toulouse. Hij sloot zijn loopbaan af bij twee kleinere clubs in Portugal.