UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin baalt er stevig van dat enkele Europese competities er al voor hebben gekozen om het seizoen te beëindigen. In onder meer Frankrijk en Nederland werd vanwege de coronacrisis besloten niet meer te voetballen.

"Het is voor de UEFA belangrijk om te weten wie de kampioen en de nummers twee tot en met vier zijn. Ik vind dat het seizoen in sommige gevallen erg vroeg is beëindigd", zegt Ceferin in een interview met beIN Sports.

"Het is niet ideaal, want dingen kunnen nog veranderen. Nu gaat bijna iedereen nog wedstrijden spelen, op enkele competities na. Als het de keuze van de overheid is, kunnen clubs en competities niets doen, maar wat mij betreft is het voorbarig."

In Frankrijk en Nederland werd de competitie inderdaad op last van de overheid stopgezet. De Fransen riepen Paris Saint-Germain tot kampioen uit, terwijl de KNVB besloot geen titel te vergeven.

'Franse clubs spelen tot augustus niet'

De 52-jarige Ceferin vindt het beëindigen van de Ligue 1 ook niet ideaal met het oog op de Champions League, want PSG en Olympique Lyon staan in de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

"Er zitten nog twee Franse clubs in de Champions League die nu tot augustus niet zullen spelen", aldus de UEFA-voorzitter. "Ik weet niet of het in hun voordeel is om vanuit het niets zware en belangrijke wedstrijden te moeten spelen."

De Bundesliga is komend weekend de eerste Europese topcompetitie die weer verdergaat. Over veel andere competities heerst nog onduidelijkheid, al is het in veel landen de intentie om het seizoen af te maken.

In Nederland wordt tot 1 september niet gevoetbald, zo benadrukte directeur betaald voetbal Eric Gudde donderdag nog maar eens na een bijeenkomst met alle belangenverenigingen.

