Jaap Stam vervolgt zijn trainersloopbaan mogelijk bij FC Cincinnati. Technisch directeur Gerard Nijkamp heeft namens de Amerikaanse club bevestigd dat de oud-topverdediger Ron Jans moet gaan opvolgen.

"Hij is inderdaad onze belangrijkste kandidaat", zegt Nijkamp, die eerder met Stam samenwerkte bij PEC Zwolle, in een interview met het Amerikaanse WCPO.

De directeur zegt ook een alternatief achter de hand te hebben voor het geval hij niet tot een akkoord komt met Stam. De coronacrisis bemoeilijkt het reizen en dus ook de onderhandelingen met potentiële nieuwe coaches.

"Hopelijk hebben we zo snel mogelijk een nieuwe trainer en kunnen we het proces voor een werkvergunning starten", zegt Nijkamp. "Laten we afwachten wat er in de komende dagen of weken gebeurt."

Stam begon vorig jaar zomer als trainer van Feyenoord, maar diende na een serie teleurstellende resultaten eind oktober al zijn ontslag in. Eerder was de 47-jarige Kampenaar coach van Jong Ajax, Reading en PEC.

Jans vertrok met veel rumoer bij Cincinnati

FC Cincinnati was dit seizoen veel in het nieuws vanwege het vertrek van Jans. Het avontuur van de oud-trainer van FC Groningen en sc Heerenveen kwam in februari ten einde nadat hij werd beschuldigd van racisme.

De Amerikaanse MLS ligt net als veel andere competities stil vanwege de coronacrisis. Cincinnati, waar met Maikel van der Werff, Siem de Jong en Jürgen Locadia drie Nederlanders spelen, verloor de eerste twee wedstrijden van het in februari begonnen seizoen.

Als Stam wordt aangesteld, dan is de oud-verdediger van onder meer PSV, Manchester United, AC Milan, Ajax en Oranje naast Frank de Boer (Atlanta United) de tweede Nederlandse trainer in de MLS.