Dolf Segaar, de advocaat die SC Cambuur en De Graafschap bijstond tijdens de verloren rechtszaak tegen de KNVB, benadrukt dat de strijd met de voetbalbond nog niet helemaal gestreden is. Hoewel er weinig perspectief meer is voor de twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie, ziet hij nog wel mogelijkheden.

"We gaan eerst bekijken of we in hoger beroep gaan en anders heb je nog de ledenvergadering van de KNVB. Dat is voor ons zeker nog een serieuze optie", benadrukte Segaar donderdag bij de rechtbank in Utrecht tegen NU.nl. "Dat proces is gaande. We hoeven pas uiterlijk 10 juni alles ingediend te hebben."

De uitspraak van het kort geding was in ieder geval een hard gelag voor Cambuur en De Graafschap. De nummer één en twee uit de Eerste Divisie hoopten in de rechtszaal alsnog promotie af te dwingen - de KNVB besloot het Eredivisie-seizoen zonder promovendi en degradanten te stoppen - maar kregen geen gelijk.

Waar het kort geding van vorige week vrijdag liefst drie uur in beslag nam, had de rechter donderdag slechts tien minuten nodig om de KNVB op alle punten gelijk te geven. De bestuurders van de clubs stapten gedesillusioneerd weer de rechtbank uit en twijfelen of ze de strijd met de KNVB nog wel voort moeten zetten.

"Het was een duidelijk verhaal van de rechter", erkende Segaar. "We zouden het juridisch nog een keer kunnen laten toetsen. Een andere rechter kan de reglementen misschien op een andere manier bekijken, maar het ligt eraan of de clubs dat willen. Als het hoger beroep er niet komt, wordt de vergadering onze laatste strohalm."

Die ledenvergadering staat op dit moment gepland voor 18 juni. Volgens de statuten zijn er in totaal vijf clubs voor nodig om een agendapunt aan te brengen, waarna alle clubs mogen stemmen. Het is echter de vraag of Cambuur en De Graafschap na de duidelijke uitspraak van de rechter nog wel zin hebben om deze zaak te vervolgen.

Het enige punt waar de KNVB donderdag door de rechter op werd aangesproken, was de controversiële peiling die aan het hele besluit voorafging: de voetbalbond vroeg alle clubs om voor of tegen promotie/degradatie te stemmen, maar besloot uiteindelijk niet met de meerderheid mee te gaan. Zestien clubs waren voor promotie/degradatie, negen stemden tegen en negen clubs bleven neutraal.

Veel clubs waren in de veronderstelling dat het ging om een bindende stemming en niet om een peiling, iets wat de KNVB altijd heeft tegengesproken. Tijdens het uitspreken van zijn vonnis noemde de rechter de handelswijze van de bond weliswaar "onhandig en onduidelijk", maar het bleek niet genoeg om het besluit te vernietigen.

"Het is teleurstellend dat dat niet is gebeurd. De rechter was tijdens het uitspreken van zijn vonnis wel weer kritisch op het schimmige proces, maar hij heeft het niet aangedurfd om een vervolg te geven aan die visie", aldus Segaar.

"25 clubs waren een andere mening toegedaan dan het uiteindelijke besluit van de KNVB. Dat vind ik niet heel krachtig, en daarom had ik eigenlijk ook verwacht dat de rechter dat op die manier zou redeneren. Helaas is hij van mening dat de peiling geen duidelijk beeld gaf en dat de KNVB sowieso zelf mocht besluiten."

