Trainer Heiko Herrlich mist zaterdag de hervatting van zijn club Augsburg tegen VfL Wolfsburg. De 48-jarige coach heeft zich niet gehouden aan de coronarichtlijnen van competitieorganisator DFL en trekt zich enkele dagen terug, zo heeft de club donderdag bekendgemaakt.

Herrlich onthulde eerder donderdag tijdens een digitale persconferentie dat hij het teamhotel kort had verlaten om tandpasta en handcrème te kopen in een nabijgelegen supermarkt, wat niet is toegestaan.

Volgens de richtlijnen die de DFL opstelde bij de hervatting van de Bundesliga moeten spelers en begeleiders zeven dagen in quarantaine verblijven voorafgaand aan de eerste wedstrijd.

"Ik heb een fout gemaakt door het hotel te verlaten. Ook al heb ik alle hygiënemaatregelen gevolgd bij het verlaten van het hotel, ik kan dit niet meer rechtzetten", zegt Herrlich, trainer van onder anderen Jeffrey Gouweleeuw op de website van zijn werkgever.

"In deze situatie kan ik niet meer fungeren als rolmodel voor mijn team en het publiek. Ik zal daarom consequent zijn en mijn fout toegeven. Vanwege dit wangedrag zal ik vrijdag de training niet leiden en zal ik zaterdag niet de ploeg coachen voor de wedstrijd tegen Wolfsburg."

De komende dagen wordt Herrlich getest op het coronavirus. Als hij twee keer een negatieve test aflegt, mag hij zijn werkzaamheden als trainer van Augsburg weer hervatten.

