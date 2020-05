SC Cambuur-trainer Henk de Jong is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter in het kort geding tegen de KNVB, maar legt zich er ook bij neer. Wel heeft hij het verzoek aan de voetbalbond om de kampioensschaal aan zijn club te geven.

"Ik hoop wel dat ze ons die schaal geven. Gewoon los van wel of geen promotie", zegt De Jong donderdag tegen VI. "Wij zouden kampioen zijn geworden, die schaal staat daar symbool voor."

"NAC Breda, FC Volendam en De Graafschap hebben een periode gewonnen en hebben daar een prijs voor gekregen. Voor ons zou een schaal iets tastbaars zijn voor de hele club. Het zou een mooi plaatsje krijgen in ons nieuwe stadion."

Op het moment dat de Keuken Kampioen Divisie vanwege de coronacrisis werd stilgelegd, ging Cambuur aan kop. De Friezen hadden met nog negen speelrondes voor de boeg vier punten voorsprong op nummer twee De Graafschap en elf punten voorsprong op nummer drie FC Volendam.

Een kleine drie weken geleden besloot de KNVB echter om de seizoenen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie af te sluiten zonder kampioen en zonder promotie/degradatie. De competities konden niet worden uitgespeeld omdat alle evenementen in Nederland tot 1 september verboden zijn vanwege de coronacrisis.

Het besluit werd genomen op basis van een stemming onder de clubs, maar Cambuur en De Graafschap konden zich niet vinden in de procedure en stapten daarom naar de rechter. Die stelde de KNVB echter in het gelijk.

118 KNVB in gelijk gesteld: 'Promotie kan alleen op sportieve gronden'

De Jong hoopt nog op schadevergoeding

De Jong, die eerder nog sprak van de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit, heeft vrede met de uitspraak van de rechter. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld. We hebben hier een jaar hard voor gewerkt. Het juridische heeft nu gewonnen van het sportieve. Dat voelt niet goed."

"Maar de rechter is een eerlijk mens", vervolgt de coach. "Hij zal alles goed hebben afgewogen. Kennelijk was dit de terechte uitkomst. Die hebben we te accepteren."

Cambuur en De Graafschap kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak, maar De Jong is daar geen voorstander van. "De rechter heeft zijn verhaal gedaan. We moeten nu stoppen met smijten en gooien. Tegelijkertijd hoop ik wel dat de KNVB meedenkt met zowel Cambuur als De Graafschap in de vorm van een schadevergoeding. Door onze promotie te blokkeren lopen we heel veel geld mis."