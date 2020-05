Harry Kane is voor één jaar shirtsponsor geworden van zijn oude club Leyton Orient, zo heeft de spits van Tottenham Hotspur donderdag bekendgemaakt. Kane stelt de ruimte op het textiel beschikbaar voor goede doelen.

Op de drie shirts van de club uit de League Two, het vierde profniveau in Engeland, staat een dankbetuiging voor alle zorgmedewerkers die werkzaam zijn gedurende de coronacrisis.

"Ik ben geboren en opgegroeid op een steenworp afstand van het stadion en ik ben blij dat ik nu de kans heb om iets terug te geven aan de club waar ik mijn profcarrière begon", zegt de aanvoerder van het Engelse nationale elftal op de website van Leyton Orient.

"Deze shirtsponsoring geeft me een platform om de helden in de zorg, die zorg bieden in deze zware tijd, te bedanken."

Kane speelde in 2011 achttien wedstrijden op huurbasis voor Leyton Orient. Hij keerde in juli van dat jaar weer terug bij zijn oorspronkelijke werkgever Tottenham Hotspur, waar hij pas in 2014 zijn grote doorbraak beleefde.