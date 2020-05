SC Cambuur en De Graafschap zien de verloren rechtszaak tegen de KNVB als een hard gelag. De rechter gaf de voetbalbond donderdag bij een zitting in Utrecht op alle punten gelijk, waardoor de clubs promotie naar de Eredivisie zo goed als zeker kunnen vergeten.

"Dit is best een grote teleurstelling", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp tegen NU.nl. "De klap is hard, vooral ook financieel. Dit gaat over een verschil van miljoenen euro's. Ik voel me wel serieus genomen door de rechter, maar het was fijn geweest als we die erkenning van de KNVB hadden gehad."

Cambuur en De Graafschap stapten naar de rechter, omdat de KNVB bij de afwikkeling van het gestaakte Eredivisie-seizoen de nummers één en twee uit de Keuken Kampioen Divisie niet liet promoveren. De clubs zijn vooral ontstemd dat de directie van de KNVB een uitgeschreven peiling, waarbij zestien van de 34 clubs voor promotie/degradatie stemde, negeerde bij het besluit.

Na het kort geding van vorige week was het gevoel bij Cambuur en De Graafschap goed - de rechter stelde kritische vragen over de beruchte peiling - maar dat bleek onterecht. De rechter had donderdag slechts tien minuten nodig om de KNVB op alle punten gelijk te geven en de promotieaspiraties van de clubs van tafel te vegen.

"De rechter was glashelder en dat vond ik wel prettig", aldus Ostendorp. "Het proces verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar de rechtbank heeft de zaak goed behandeld. Het is nog te vroeg om na te denken over een hoger beroep. We laten dit eerst even op ons indalen."

118 KNVB in gelijk gesteld: 'Promotie kan alleen op sportieve gronden'

'Er zat geen woord Spaans bij'

Ook algemeen directeur Ard de Graaf van SC Cambuur is aangeslagen door de kraakheldere, maar voor de clubs pijnlijke uitspraak. Hij wist vlak na het begin van de zitting donderdag al welke kant de rechter op zou gaan.

"De dominosteentjes gingen één voor één om en er zat geen woord Spaans bij", aldus De Graaf. "Er zijn bij mij drie woorden blijven hangen: de KNVB beslist. Dat is heel teleurstellend. We gingen met een achterstand van 10/90 deze zaak in en zochten een haakje in de reglementen, maar die hebben we niet gevonden."

De clubs kunnen nog wel in beroep gaan bij het gerechtshof. Daarnaast is er nog altijd de algemene ledenvergadering van de KNVB op 18 juni, waar Cambuur en De Graafschap met behulp van andere clubs mogelijk alsnog promotie af kunnen dwingen. Het is echter de vraag of ze nog wel verder willen met dit proces.

"Er zijn niet heel veel handvatten om mee verder te gaan", beseft De Graaf. "Daarnaast moeten we ons ook realiseren dat de club verder moet. Er komt een nieuw seizoen aan met veel uitdagingen, dus we moeten snel doorschakelen. Ik zeg niet definitief dat het hier stopt, maar er is niet veel perspectief."