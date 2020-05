De Britse overheid heeft groen licht gegeven voor een hervatting van de Premier League in juni, zo heeft de staatssecretaris van Sport donderdag laten weten.

"De overheid opent de deur voor een veilige terugkeer van het competitievoetbal in juni", schrijft Oliver Dowden, staatssecretaris van Digitaal, Cultuur, Media en Sport, na een overleg met de Engelse voetbalbond en de competitieleiding van de Premier League.

"Het is nu aan de voetbalautoriteiten om overeenstemming te bereiken en de details van hun plannen af ​​te ronden. Er is veel goodwill onder de clubs om dit te bereiken voor hun fans, de voetbalgemeenschap en de natie als geheel."

De Premier League ligt sinds 13 maart stil als gevolg van de coronacrisis. De competitieleiding wil het seizoen op 12 juni hervatten, maar heeft nog geen akkoord bereikt met de clubs over de voorwaarden van een herstart. Zo stuit het plan waarbij de wedstrijden op maximaal tien neutrale locaties worden afgewerkt op veel verzet van de staartploegen.

Ook onder burgemeesters stuit de hervatting van de Premier League op verzet. Zo liet de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, woensdag weten dat hij het gezien de coronacrisis nog te vroeg vindt om te spreken over competitiewedstrijden.

Jan Vertonghen kan ook na 30 juni nog in actie komen na het clubs. (Foto: Pro Shots)

Aflopende contracten tijdelijk verlengd

Tijdens een overleg eerder donderdag kwamen de clubs wel tot een akkoord over de contracten van spelers. De aflopende verbintenissen worden tijdelijk met een maand verlengd, waardoor spelers ook na 30 juni kunnen uitkomen voor hun club. De club en de speler moeten daar wel gezamenlijk mee akkoord gaan.

Bekende Premier League-spelers met aflopende contracten zijn Willian, Olivier Giroud, Pedro (allen Chelsea), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) en David Silva (Manchester City).

Het Verenigd Koninkrijk is na Spanje het zwaarst getroffen land in Europa door de coronacrisis. In Groot-Brittannië zijn ruim 233.000 bevestigde gevallen gemeld. Inmiddels zijn bijna 34.000 Britten overleden aan de gevolgen van COVID-19.

