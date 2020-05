KNVB-directeur Eric Gudde baalt van de manier waarop de stemprocedure over het einde van het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is verlopen, zo liet hij donderdag weten na de rechtszaak van SC Cambuur en De Graafschap tegen de KNVB.

"Ik heb het onhandig aangepakt", erkent Gudde. "We hebben in de uitvoering steken laten vallen. Zo hebben we een paar keer het woord stemming in plaats van peiling gebruikt. Ik kan me voorstellen dat de rechter het onhandig vond. Daar baal ik ook van."

De KNVB besloot een kleine drie weken geleden om de seizoenen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie af te sluiten zonder kampioen en zonder promotie/degradatie. De competities konden niet worden uitgespeeld omdat alle evenementen in Nederland tot 1 september verboden zijn vanwege de coronacrisis.

Het besluit over het einde van het seizoen werd genomen op basis van een videoconferentie, waarbij alle clubs mochten stemmen over promotie en degradatie. Zestien clubs stemden voor, negen clubs tegen en negen clubs bleven neutraal. De KNVB vond deze uitslag echter niet duidelijk genoeg en nam daarom een eigen besluit.

Dit was in het nadeel van SC Cambuur en De Graafschap, de koploper en de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie. Zij stapten daarom naar de rechter, maar die stelde de KNVB in het gelijk. Hierdoor is promotie naar de Eredivisie ver weg voor de twee clubs.

'Hier komen alleen maar verliezers uit'

Gudde wil niet spreken over een overwinning voor de KNVB. "Winst en verlies zijn volledig verkeerde woordkeuzes. Het is al erg genoeg dat we tegenover elkaar staan. Hier komen alleen maar verliezers uit."

Wel is de KNVB-directeur tevreden met de uitspraak van de rechter. "Ik denk dat de rechter volkomen gelijk heeft. We moeten hier nu een streep onder kunnen zetten."

Volgens de rechter hebben Cambuur en De Graafschap ook onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er een ledenvergadering van de KNVB aan te pas moet komen om alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

De Graafschap en SC Cambuur lijken daardoor vrijwel geen juridische mogelijkheden meer te hebben om te promoveren naar de Eredivisie, tenzij ze in beroep gaan tegen het vonnis van de voorzieningsrechter. Het is donderdag nog niet bekend of beide clubs dat gaan doen.