Uitspraak kort geding

Cambuur en De Graafschap tegen KNVB

Uitspraak om 19.00 uur

Goedenavond en welkom in dit liveblog! De rechter doet vanavond om 19.00 uur uitspraak in het kort geding dat SC Cambuur en De Graafschap hadden aangespannen tegen de KNVB om alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen. In dit liveblog doen we rechtstreeks verslag van de uitspraak.