José Mourinho kan niet wachten tot het Premier League-seizoen weer hervat wordt. De manager van Tottenham Hotspur denkt dat zijn ploeg er klaar voor is en spreekt tegen dat hij om uitstel heeft gevraagd.

In Britse media deden de afgelopen dagen verhalen de ronde dat Mourinho zou hebben gepleit voor een zo laat mogelijke herstart van de competitie, omdat hij vreest voor de fitheid van zijn spelers.

"Maar dat is helemaal niet waar. Ik wil juist graag weer met de hele groep trainen en wil dolgraag dat de Premier League weer begint zodra dat veilig is", zegt Mourinho donderdag tegen The Guardian.

"Vooral nu je ziet dat andere competities ook weer aanstalten maken om te beginnen. Ik ben enorm trots op de manier waarop mijn spelers in de afgelopen tijd fit zijn gebleven. Het getuigt van professionaliteit, passie en toewijding."

In Engeland is er nog geen groen licht om de groepstraining (deels) weer op te pakken, in tegenstelling tot Duitsland, waar de competitie komend weekend al wordt hervat. Mogelijk gaat de Premier League in juni verder.

Onder de in november aangestelde Mourinho staat Tottenham Hotspur na 29 wedstrijden op de achtste plek in de Premier League. De achterstand op plek vier, die recht geeft op Champions League-voetbal, is zeven punten.

