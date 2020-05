De clubs in de Bundesliga en de Tweede Bundesliga zijn ook bereid om in juli door te spelen, mocht het seizoen niet eerder afgerond kunnen worden. Ook zijn ze donderdag akkoord gegaan met de regel om vijf spelers per wedstrijd te kunnen wisselen.

De Duitse clubs spraken tijdens een vergadering van competitieorganisator DFL nogmaals de wens uit om het huidige seizoen af te maken. Er moeten nog negen speelrondes worden afgewerkt in de Bundesliga, die komend weekend wordt hervat.

Op dit moment staat de laatste speelronde gepland voor 27 juni, maar het seizoen wordt ook voltooid als er vanwege de coronacrisis vertraging wordt opgelopen. Dat zijn de 36 clubs donderdag overeengekomen.

Ook kwamen de clubs tot een akkoord over de aanbeveling van de internationale spelregelcommissie IFAB om vijf spelers per wedstrijd te wisselen. Daarmee moet de kans op blessures verkleind worden tijdens de vele wedstrijden in korte tijd.

Per wedstrijd krijgen ploegen drie wisselmomenten, waardoor er waarschijnlijk vaker dubbele wissels zullen plaatsvinden. De FIFA wil zo voorkomen dat het spel veel stilligt en clubs in de slotfase extra veel tijd kunnen rekken. Mocht er bij promotie/degradatieduels een verlenging aan te pas komen, dan is er voor beide clubs een vierde mogelijkheid om te wisselen.

Topper tussen Dortmund en Bayern op 26 mei

Tevens maakte de DFL het definitieve speelschema voor de 27e tot en met de 29e speelronde bekend. Blikvanger is de topper tussen nummer twee Borussia Dortmund en koploper Bayern München op dinsdag 26 mei.

De Bundesliga en de Tweede Bundesliga worden komend weekend als eerste grote competities in Europa hervat tijdens de coronapandemie. Alle clubs verblijven sinds maandag in een hotel, waar ze zich aan strenge maatregelen dienen te houden.

De spelers worden tweemaal per week getest op het coronavirus en dagelijks wordt hun temperatuur gemeten. Buiten trainingen en maaltijden om dragen ze continu een mondkapje en houden ze 1,5 meter afstand.

