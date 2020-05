Directeur betaald voetbal Eric Gudde houdt een goed gevoel over aan een overleg dat hij donderdag namens de KNVB had met clubs, spelers en makelaars over de huidige situatie in het Nederlandse voetbal. Hij benadrukt wel dat er niet is gesproken over vervroegd competitie- en bekervoetbal.

Het kabinet zet in op een hervatting van het betaald voetbal per 1 september, maar minister Martin van Rijn voor Medische Zorg en Sport zei woensdag niet uit te sluiten dat er tóch eerder gevoetbald wordt. Volgens Gudde berust dat op een misverstand.

"Mijn punt was: Oranje heeft begin september een interland tegen Polen. Dan is het heel moeilijk om op 1 september pas te gaan trainen. Het zou mooi zijn als dat in augustus zou kunnen", verduidelijkte hij donderdag na het overleg voor de camera van FOX Sports.

"Competitie- of bekervoetbal vóór 1 september is bij het overleg niet aan de orde geweest, voor alle duidelijkheid. Of de bekerfinale een optie is? Dat denk ik niet, want volgens mij zijn er tot 1 september geen wedstrijden. Dat is nog steeds klip en klaar."

Bij de bijeenkomst in Zeist waren onder meer de vakbonden VVCS, ProProf en CBV en werkgeversorganisatie FBO present. Ze kwamen samen op voorspraak van Pro Agent, een organisatie van spelersmakelaars.

'Plan voor overheid is ingewikkelde materie'

Er werd onder meer gesproken over een steunpakket van 400 miljoen euro dat door het betaald voetbal aan de overheid zou zijn gevraagd. Ook dat was volgens Gudde een misverstand. Inmiddels wordt een plan opgesteld waarin het voetbal kijkt wat er zélf gedaan kan worden.

"Die 400 miljoen is de schade die er tot 31 december is", legt de directeur betaald voetbal uit. Het opstellen van het plan kost wat tijd. "Het is ingewikkelde materie, waarbij we steeds wat blokjes aan het invullen zijn. We hopen dat we over twee à drie weken goed beslagen ten ijs komen."

Een van de onderdelen is de centrale salarisverlaging, waarover de partijen een week geleden een akkoord bereikten en tijdens het overleg grotendeels nog op één lijn zaten. "Iedereen onderschrijft het sociaal akkoord van de FBO", aldus Gudde. "Dat zijn duidelijke uitspraken die de eendracht van alle partijen aangeven."

Gudde is blij met de sfeer die tijdens de vergadering heerste. "Het was mooi om met deze partijen bij elkaar te zijn. Ik denk dat we in de afgelopen weken hebben geleerd dat het smeden van een coalitie nuttiger is dan ruziënd over straat gaan."

