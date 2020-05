Vitesse heeft een rechtszaak aangespannen tegen Michael van de Kuit, de eigenaar van stadion GelreDome. De Arnhemse club en Van de Kuit zijn het niet eens over de hoogte van de huursom en staan op 25 mei tegenover elkaar tijdens een kort geding.

Vitesse heeft het vanwege de coronacrisis financieel moeilijk en vroeg Van de Kuit of de stadionhuur in de komende maanden gehalveerd kan worden. De GelreDome-eigenaar ging daar niet mee akkoord.

"Wel de spelers en het management betalen, maar niet het stadion? Dat gaat niet. Laat die Russische miljardair van ze maar even bijstorten", doelde Van de Kuit eind maart in een interview met Quote op Vitesse-eigenaar Valeriy Oyf.

Vitesse maakt per maand 150.000 euro aan huur over, wat neerkomt op 1,8 miljoen euro per jaar. De club wil een halvering van de maandelijkse huur zolang er niet gevoetbald kan worden.

De KNVB besloot om het Eredivisie-seizoen voortijdig te beëindigen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet streeft ernaar om betaald voetbal vanaf 1 september weer toe te staan.

Vóór de coronacrisis stond Vitesse er financieel ook al niet florissant voor. De Arnhemmers meldden een verlies van ruim 16 miljoen euro over het seizoen 2018/2019, al werd daarbij gesproken van "een ingecalculeerde stap terug".

