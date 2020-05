Feyenoord heeft Joris van Dijk donderdag aangesteld als commercieel directeur. De komst van de 46-jarige Hagenaar, die nu nog algemeen directeur van Madurodam is, betekent dat de vijftienvoudig landskampioen een complete directie heeft.

Van Dijk begint op 1 juli en is de opvolger van Mark Koevermans, die vorig jaar tot algemeen directeur van Feyenoord werd benoemd. Frank Arnesen is de technisch directeur in De Kuip en Pieter Smorenburg werkt als financieel directeur.

Volgens Koevermans is Van Dijk de juiste man voor Feyenoord. "Hij heeft in zijn huidige functie, maar ook voor die tijd als onder meer directeur marketing & sales bij de Staatsloterij, blijk gegeven van een extreme resultaatgerichtheid", zegt hij op de site van de club.

"Bovendien beschikt hij over een flinke dosis ondernemerszin en de energie en het enthousiasme om met alle collega's Feyenoord eerst door deze uitdagende tijden te loodsen en vervolgens ook weer te laten groeien."

Eerder deze maand completeerde Feyenoord, dat het Eredivisie-seizoen afsloot als derde, al de raad van commissarissen met de benoeming van Ronald Brus en Peter van der Laan als nieuwe leden.

De KNVB maakte vanwege de coronacrisis een voortijdig einde aan het Eredivisie-seizoen, wat betekent dat Feyenoord als derde is geëindigd. (Foto: Pro Shots)