De spelers van Borussia Dortmund worden tijdens de coronacrisis in de gaten gehouden door een sportpsycholoog. Dat bleek donderdag op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tegen Schalke 04.

Vanwege het coronavirus was het een andere persconferentie dan gebruikelijk. Trainer Lucien Favre en technisch directeur Michael Zorc betraden met een mondkapje de persruimte waarin verder alleen de perschef van Dortmund aanwezig was. De trainer en directeur zaten op ruime afstand van elkaar en deden het kapje af voordat ze spraken.

Journalisten konden vooraf hun vragen per e-mail insturen, die door de perschef werden voorgelezen. Op YouTube kon iedereen de persconferentie via een livestream volgen.

"Het is voor ons allemaal een moeilijke en vreemde periode", zei Zorc. "We hebben een sportpsycholoog die de spelers in de gaten houdt. Mijn indruk is dat iedereen veel zin heeft om weer te voetballen."

Favre verwacht dat het een bijzondere ervaring wordt om het seizoen af te ronden in lege stadions. "Mentaal is dat natuurlijk heel anders dan we gewend zijn. Maar het is ons werk en dat zullen we zo goed mogelijk moeten doen. De motivatie zal uit de spelers zelf moeten komen, nu de Gelbe Wand leeg blijft."

'Hopelijk respecteren fans ook de coronamaatregelen'

Alle achttien clubs in de Bundesliga verblijven sinds maandag in een hotel, waar ze zich aan strenge maatregelen dienen te houden. De spelers worden tweemaal per week getest op het coronavirus en dagelijks wordt hun temperatuur gemeten. Buiten trainingen en maaltijden om dragen ze continu een mondkapje en houden ze 1,5 meter afstand.

"Het lukt goed om alle maatregelen te respecteren", vertelde Favre. "Ik hoop dat de fans dat zaterdag ook doen. Hopelijk kijkt iedereen thuis op tv naar de wedstrijd en komen er geen groepen supporters samen in de stad of bij het stadion."

Dat de Bundesliga als eerste grote competitie hervat wordt, is volgens de Zwitserse trainer geen toeval. "Duitsland heeft het heel goed gedaan in de coronatijd. Het land was veel beter voorbereid dan de rest van Europa. In bijvoorbeeld Frankrijk was dat wel anders."

De derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 begint zaterdag om 15.30 uur. Tegelijkertijd zijn er nog vier duels in de Bundesliga.

Het stadion van Borussia Dortmund is 'coronaproof' ingericht voor de wedstrijd van zaterdag. (Foto: Getty Images)

