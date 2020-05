Sari van Veenendaal maakt de overstap van Atlético Madrid naar PSV. De keeper van de Oranjevrouwen is transfervrij en tekent in Eindhoven een contract voor één seizoen.

De dertigjarige Van Veenendaal was pas bezig aan haar eerste seizoen bij Atlético, dat haar vorig jaar overnam van Arsenal. Bij de Spaanse topclub was ze dit seizoen niet altijd zeker van een basisplaats.

"Ik ben blij om terug te keren naar Nederland en kom hier zeker niet spelen om een stapje terug te doen", zegt Van Veenendaal op de site van PSV. "Ik wil het talentvolle team wat er al staat helpen met mijn ervaring en blijf tegelijkertijd leergierig en gemotiveerd om beter te worden."

Van Veenendaal kwam in Nederland eerder uit voor FC Utrecht en FC Twente. Met Twente werd ze in 2011, 2013, 2014 en 2015 kampioen. Met haar nieuwe club PSV komt ze volgend seizoen uit in de Champions League.

Van Veenendaal beste keeper ter wereld

In de afgelopen jaren groeide Van Veenendaal uit tot eerste keeper bij de Oranjevrouwen. Ze was in 2017 onderdeel van de ploeg die in eigen land Europees kampioen werd en verloor vorig jaar met Nederland de WK-finale van de Verenigde Staten.

Van Veenendaal kan individueel terugkijken op een sterk 2019: ze werd uitgeroepen tot beste keepster ter wereld en verdiende dus een transfer naar Atlético, al werd die periode niet helemaal wat ze ervan verwachtte.

Ze greep met haar club bovendien naast de landstitel, want de Spaanse voetbalbond besloot onlangs de vrouwencompetitie vanwege de coronacrisis te beëindigen en FC Barcelona tot kampioen uit te roepen. Atlético gaf als nummer twee negen punten toe.