Tottenham Hotspur-middenvelder Dele Alli is in de nacht van dinsdag op woensdag lichtgewond geraakt bij een brute inbraak bij hem thuis in Londen. De Engelsman ging de confrontatie aan met twee mannen met messen.

Verschillende Engelse media melden dat de inbrekers vlak na middernacht het huis van Alli binnendrongen. Hij was toen samen met zijn broer, hun twee partners en een goede vriend. Het vijftal brengt samen de lockdown door.

Alli werd door de inbrekers bedreigd met een mes, waarna hij tijdens het handgemeen is geraakt in het gezicht. Het gaat echter om niet al te ernstige verwondingen, waardoor hij niet mee hoefde ter observatie naar het ziekenhuis.

De inbrekers hebben sieraden en horloges gestolen. Ze zijn gevlucht en nog niet opgepakt. De lokale politie benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is. De beelden van de bewakingscamera's zijn in beslag genomen.

Ook Vertonghen was slachtoffer van overval

Alli is niet de enige speler van Tottenham die recent slachtoffer is geworden van een overval. Twee maanden geleden werd in het huis van Jan Vertonghen ingebroken toen hij in Duitsland was voor het Champions League-duel met RB Leipzig (3-0).

Vertonghen was dus op dat moment zelf niet thuis, maar zijn vrouw en kinderen wel en die werden door vier mannen bedreigd met messen. Daarbij raakte niemand gewond, maar ook daar konden de inbrekers vluchten met een onbekende buit.

Er wordt in Engeland net zoals in bijna alle Europese landen momenteel niet gevoetbald door de coronacrisis. De Premier League wil volgende maand de competitie hervatten, maar wacht nog op toestemming van de Britse overheid.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.