Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee is kritisch op het voornemen van het kabinet om pas weer publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden in Nederland als er een vaccin is ontwikkeld tegen het coronavirus. Hij vindt dat er te snel is geoordeeld.

"Begrijp me niet verkeerd. Ik heb bewondering voor de manier waarop dit kabinet met de corona-uitbraak omgaat. Daarom houden we ons vanaf het begin aan de richtlijnen, omdat gezondheid nou eenmaal het allerbelangrijkste is", schrijft Van der Zee woensdag in zijn column op de website van de KNVB.

"Toch gaan de ontwikkelingen rondom het coronavirus razendsnel en gelukkig de goede kant op. Is het dan niet te voorbarig om je nu al op dat punt vast leggen? Helemaal nu er nog zoveel onduidelijkheid is over het vaccin."

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge schreef vorige week in een brief over de versoepeling van de coronamaatregelen dat massale evenementen met een landelijke uitstraling eigenlijk pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin is en dat dat een jaar of langer kan duren.

'Welke politicus is daar immuun voor?'

Volgens Van der Zee is dat desastreus voor het voetbal. "Los van de sfeer in het stadion en de spanning van de wedstrijddag die we missen, tast de beslissing om te wachten op een vaccin voordat er publiek wordt toegelaten bij een voetbalwedstrijd, de unieke Nederlandse sportinfrastructuur aan."

"Terwijl die van onschatbare waarde is voor de volksgezondheid en sociale betrokkenheid in dit land. Welke politicus is daar immuun voor?"

De clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie lopen al 400 miljoen euro mis doordat het seizoen niet kan worden afgemaakt, maar als het hele volgende seizoen achter gesloten deuren moet worden gespeeld, dan valt dat bedrag veel hoger uit. De KNVB heeft daarom gevraagd om overheidssteun.

