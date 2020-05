Minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport sluit niet uit dat er voor 1 september toch betaald voetbal wordt gespeeld in Nederland. Hij heeft dat woensdag in een videogesprek laten weten aan de KNVB.

"Als het onder condities mogelijk zou zijn om het eerder te doen, dan wil ik daarnaar kijken. Het hangt ervan af onder welke condities dat dan zou kunnen. Dat is ook precies de reden dat we aan de KNVB hebben gevraagd: maak een plan, zodat we kunnen beoordelen wat wel en niet kan", zegt Van Rijn tegen de NOS.

Van Rijn is daarmee minder stellig dan minister-president Mark Rutte, die onlangs alle vergunningsplichtige evenementen in Nederland verbood tot 1 september. Hij wilde geen uitzondering maken voor de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

"Geen betaald voetbal tot 1 september. Ja, dat is zuur. Maar bij alle gevolgen die deze crisis heeft voor de gezondheid van mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen", sprak hij eveneens tegen de NOS.

Van Rijn sprak met KNVB ook over overheidssteun

De KNVB wil een plan voor overheidssteun snel voorleggen aan Van Rijn. De Nederlandse voetbalbond maakt zich grote zorgen over de bedrijfstak betaald voetbal en vreest dat het niet afmaken van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie de clubs in totaal 400 miljoen euro kost.

Van Rijn sprak ook daar woensdag over met de KNVB. "Ik vond het realistisch en constructief. Ook de KNVB ziet dat de grote evenementen met veel publiek een extra risicofactor zijn. Ze vragen ook niet aan de overheid om dat te doen. Ze snappen ook dat er bij de overheid niet een grote zak met geld klaarstaat."

Veel clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben al maatregelen genomen door de coronacrisis. Zo snijdt Ajax tijdelijk in het salaris van de spelers, technische staf en directie en heeft FC Groningen noodgedwongen elf medewerkers moeten ontslaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.