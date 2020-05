De Serie A wordt mogelijk op 13 juni weer hervat. Competitieorganisator Lega Serie A heeft die datum woensdag bepaald tijdens een videovergadering met alle clubs en de rechtenhouders.

Lega Serie A moet nog wel toestemming krijgen van de Italiaanse overheid. De organisatie benadrukt dan ook dat er op 13 juni alleen weer wordt gevoetbald als dat veilig wordt geacht vanwege de coronacrisis.

De Italiaanse minister van sport Vincenzo Spadafora wilde eerder op woensdag geen valse hoop bieden. "We hopen allemaal dat er weer gevoetbald kan worden, maar de competitie gaat pas verder als de veiligheid van iedereen is gegarandeerd", zei hij.

De Lega Serie A bereikte met de clubs ook een akkoord over een medisch protocol. Mocht er een speler of lid van de technische staf positief worden getest op het coronavirus, dan moet meteen de hele selectie voor twee weken in quarantaine.

Clubs mogen maandag groepstraining hervatten

De clubs uit de Serie A mogen vanaf maandag weer regulier met de groep trainen. De ploegen zijn sinds vorige week maandag weer welkom op het trainingsveld, maar spelers moeten tot aan het einde van deze week minimaal 2 meter uit elkaar blijven.

De Serie A wacht een spannende ontknoping van het seizoen. Juventus gaat met nog twaalf speelrondes te gaan aan kop met slechts één punt voorsprong op Lazio. De resterende duels worden vanzelfsprekend wel zonder publiek gespeeld.

Na de Bundesliga is de Serie A de tweede Europese topcompetitie die concrete plannen heeft om het seizoen af te maken. De Premier league en La Liga willen dat ook, maar hebben nog geen datum gepland.

