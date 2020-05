Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz kijkt reikhalzend uit naar de herstart van de Bundesliga. Hij moet wel toegeven dat de omstandigheden waarin de wedstrijden vanwege de coronacrisis worden gespeeld, voor hem vreemd aanvoelen.

"Het ziet er allemaal heel raar uit. Het is niet leuk, maar we weten dat het niet anders kan, dus dan zullen we ons aan moeten passen. Dit is een heel uitzonderlijke situatie. Sinds de Spaanse griep is zoiets niet gebeurd", zei Bosz woensdag op een persconferentie in de BayArena tegen de NOS.

Competitieorganisator DFL stuurde onlangs een document van maar liefst 41 pagina's met maatregelen waaraan de clubs zich de komende weken moeten houden. De belangrijkste maatregel is dat alle wedstrijden achter gesloten deuren worden gespeeld en dat er ook geen supporters welkom zijn buiten het stadion.

"Er zijn een heleboel zaken die apart voor ons zijn. We werden gisteren voor de vierde keer getest op het coronavirus en iedereen was negatief. Ondanks dat moeten we met meerdere spelersbussen reizen en moet ik een mondkapje opzetten als ik mijn spelers toespreek in de kleedkamer", aldus Bosz.

'Ik ben helemaal niet bang'

Leverkusen komt maandag op bezoek bij Werder Bremen voor het eerst sinds half maart in actie. De selectie van de huidige nummer vijf van de Bundesliga gaat de komende dagen op trainingskamp, waardoor de spelers en technische staf niet het risico lopen om alsnog besmet te raken.

"Ik ben helemaal niet bang en de spelers heb ik daar ook niet over gehoord. De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen zijn zo streng, alles is optimaal verzorgd. De Bundesliga kan het ook niet gebruiken dat er straks allemaal besmettingen zijn, dus ik voel me heel veilig", vertelde Bosz.

"We hebben de spelers zo goed mogelijk voorbereid. We hebben vanmorgen een onderling potje afgewerkt in het stadion en geprobeerd alles na te bootsen. Er mogen vier ballenjongens aanwezig zijn en die mogen de bal niet aanraken met hun handen, dus die liggen al klaar. Dat zijn van die gekke dingen."

