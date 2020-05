De voorzieningenrechter doet donderdag om 19.00 uur in de rechtbank in Utrecht uitspraak in de zaak die SC Cambuur en De Graafschap hebben aangespannen tegen de KNVB.

Het kort geding van de nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie tegen de voetbalbond diende afgelopen vrijdag. De rechter sprak toen al de verwachting uit dat de uitspraak donderdag zou volgen, vanwege de haast die voor alle partijen geboden is.

De uitspraak zal op zitting worden uitgesproken. Vanwege de coronamaatregelen mag er wederom geen publiek bij aanwezig zijn.

Cambuur en De Graafschap hopen via het kort geding alsnog af te dwingen dat ze volgend seizoen in de Eredivisie mogen spelen. De clubs stevenden af op rechtstreekse promotie, maar de KNVB besloot om het door de coronacrisis gestaakte seizoen af te sluiten zonder promotie/degradatie.

Cambuur en De Graafschap hopen dat de rechter dat besluit van de KNVB ongedaan maakt en bepaalt dat de voetbalbond een andere manier moet vinden om het seizoen te beëindigen.

Mocht de rechter in het kort geding de kant van de KNVB kiezen, dan willen de twee clubs het besluit van de voetbalbond via een algemene ledenvergadering ongedaan te maken. Die staat op dit moment nog gepland op 18 juni.

