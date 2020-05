Aleksandar Rankovic heeft woensdag voor twee jaar getekend als de nieuwe trainer van ADO Den Haag. De 41-jarige oud-speler van de club krijgt steun van assistenten Richard Knopper, Michele Santoni en Rick Hoogendorp én van een nieuwe technisch hart onder leiding van Martin Jol.

De 41-jarige Rankovic komt over van Sparta Rotterdam, waar hij de afgelopen twee seizoenen de assistent was van Henk Fraser. De geboren Serviër is in Den Haag de opvolger van de Engelsman Alan Pardew, die pas sinds afgelopen winter werkzaam was voor ADO.

"Dit is een speciaal moment, omdat ik lang gespeeld heb bij ADO Den Haag en daar ook als jeugdtrainer heb gewerkt. Daarom voelt dit als thuiskomen", reageert Rankovic op de site van ADO, dat als zeventiende eindigde in het gestaakte Eredivisie-seizoen.

De ervaren Jol, die in december als technisch adviseur terugkeerde bij ADO, krijgt als hoofd van het technisch hart meer invloed in Den Haag. Directeur jeugdopleiding Albert van der Dussen en Rankovic zijn de andere leden.

"We hebben dit orgaan in het leven geroepen om een krachtige langetermijnvisie te realiseren op technisch vlak", aldus algemeen directeur Mohammed Hamdi.

Hoogendorp en Knopper hebben ook ADO-verleden

Rankovic speelde van 2005 tot 2010 101 competitieduels voor ADO. Na zijn actieve carrière was hij jeugdtrainer bij de club voordat hij bij Vitesse (2017/2018) en Sparta assistent werd van Fraser.

De nieuwe assistenten Hoogendorp en Knopper hebben ook een verleden bij ADO. De 45-jarige Hoogendorp doorliep de jeugdopleiding en begon en eindigde zijn loopbaan als speler bij de club. Afgelopen seizoen was de oud-spits assistent bij Jong ADO Den Haag en coach van het onder 17-team.

De 42-jarige Knopper kwam tussen 2006 en 2010 tot 85 competitieduels voor de club uit zijn geboortestad. De oud-middenvelder was eerder ook jeugdtrainer bij ADO.

De 39-jarige Italiaan Santoni, die tussen 2009 en 2014 video-analist was bij Ajax en daar samenwerkte met Jol, was voor het laatst werkzaam als hoofdtrainer bij Almere City, waar hij vorig jaar maart na acht maanden werd ontslagen.