SC Cambuur en De Graafschap hebben de rechtszaak tegen de KNVB donderdag verloren. De rechter handhaaft het besluit van de voetbalbond, waardoor promotie naar de Eredivisie ver weg is voor de twee clubs.

"Het gaat om recht op promotie na afloop van de competitie. Dat is na afloop van een normale competitie. Daar is volgens de rechtbank nu geen sprake van", motiveert de rechter zijn besluit.

"Het besluit van de KNVB was ook niet zo onredelijk dat het teruggedraaid moet worden. De KNVB moest met de rug tegen de muur een besluit nemen. Niets doen was geen optie."

De rechter is ook van mening dat De Graafschap en SC Cambuur onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom er een ledenvergadering van de KNVB moet worden uitgeroepen. Beide clubs hadden dat als alternatief plan als de KNVB in het gelijk werd gesteld, om alsnog een meerderheid te krijgen voor promotie/degradatie.

De Graafschap en SC Cambuur lijken daardoor vrijwel geen juridische mogelijkheden meer te hebben om te promoveren naar de Eredivisie, tenzij ze in beroep gaan tegen het vonnis van de voorzieningsrechter. Het is donderdag nog niet bekend of beide clubs dat gaan doen. Ook beraden ze zich nog over het uitroepen van een ledenvergadering.

118 KNVB in gelijk gesteld: 'Promotie kan alleen op sportieve gronden'

Rechter vond peiling van KNVB 'niet handig'

De voorzieningsrechter was wel kritisch op de peiling die de KNVB hield onder de 34 profclubs om tot een beslissing te komen. In de peiling stemden zestien clubs voor promotie/degradatie en negen clubs tegen. Negen clubs onthielden zich van stemming, waardoor volgens de KNVB geen sprake van een meerderheid was.

"De KNVB heeft de verwachting gewekt dat de mening van de clubs zouden worden gewogen bij het besluit. Dat was niet handig, omdat het onduidelijkheid veroorzaakt en de belangen groot zijn."

Maar dat was volgens de rechter geen reden om tot een ander besluit te komen. "Mogelijk is de KNVB overvallen door het grote aantal clubs dat geen voorkeur uitsprak. Maar door te praten over een peiling heeft de KNVB zichzelf beslisruimte gegund. De KNVB is binnen de bandbreedte gebleven die het vooraf heeft geschetst."

Het kort geding tussen de KNVB en Cambuur/De Graafschap vond vorige week plaats in een vrijwel lege rechtszaal. (Foto: Pro Shots)

Cambuur en De Graafschap waren vol vertrouwen

Cambuur en De Graafschap besloten de KNVB voor de rechter te dagen vanwege de manier waarop de voetbalbond het Eredivisie-seizoen beëindigde. De nummers één en twee uit de Keuken Kampioen Divisie lagen op koers om rechtstreeks te promoveren, maar de voetbalbond besloot geen promotie/degradatie toe te passen.

De zaak diende vorige week vrijdag bij de rechtbank in Utrecht. Cambuur en De Graafschap lieten na afloop van de zitting weten vol vertrouwen te zijn, maar de rechter besloot dus niet in het voordeel van de clubs.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.