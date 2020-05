SC Cambuur en De Graafschap hebben de rechtszaak tegen de KNVB donderdag verloren. De rechter handhaaft het besluit van de voetbalbond, waardoor promotie naar de Eredivisie weg is voor de twee clubs.

"Het gaat om recht op promotie na afloop van de competitie. Dat is na afloop van een normale competitie. Daar is volgens de rechtbank nu geen sprake van", motiveert de rechter zijn besluit.

"Het besluit van de KNVB was ook niet onredelijk dat het teruggedraaid moet worden. De KNVB moest met de rug tegen de muur een besluit nemen. Niets doen was geen optie."

De uitspraak is ook van mening dat De Graafschap en SC Cambuur onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom er een ledenvergadering van de KNVB moet worden uitgeroepen.

De Graafschap en SC Cambuur lijken daardoor geen juridische mogelijkheden meer te hebben om te promoveren naar de Eredivisie, tenzij ze in beroep gaan tegen het vonnis van de voorzieningsrechter. Het is donderdag nog niet bekend of beide clubs dat gaan doen.

Cambuur en De Graafschap waren vol vertrouwen

Cambuur en De Graafschap besloten de KNVB voor de rechter te dagen vanwege de manier waarop de voetbalbond het Eredivisie-seizoen beëindigde. De nummers één en twee uit de Keuken Kampioen Divisie lagen op koers om rechtstreeks te promoveren, maar de voetbalbond besloot geen promotie/degradatie toe te passen.

De zaak diende vorige week vrijdag bij de rechtbank in Utrecht. Cambuur en De Graafschap gaven na afloop van de zitting aan vol vertrouwen te zijn, maar de rechter besloot dus niet in het voordeel van de clubs.

