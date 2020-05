FC Utrecht hoopt bij de UEFA af te dwingen dat de TOTO KNVB Beker-finale van dit jaar alsnog wordt gespeeld. De KNVB besloot eind april bij het beëindigen van het Eredivisie-seizoen ook een streep door de eindstrijd in De Kuip te zetten.

De advocaten van FC Utrecht sturen deze week een dossier naar de UEFA, bevestigt een woordvoerder van de club aan NU.nl na berichtgeving van Voetbal International. De Europese voetbalbond zou beloofd hebben de zaak serieus te onderzoeken.

Premier Mark Rutte maakte enkele weken geleden bekend dat tot 1 september geen betaald voetbal toegestaan is in Nederland. De KNVB besloot daarop de Eredivisie te beëindigen én geen nieuwe datum te zoeken voor de bekerfinale, die op zondag 19 april tussen FC Utrecht en Feyenoord zou gaan.

Voor FC Utrecht is dat een flinke domper, want bij winst op Feyenoord hadden de Domstedelingen een ticket voor de Europa League veroverd. Via de competitie plaatste Utrecht zich niet voor Europees voetbal, omdat de club daar als nummer zes van de Eredivisie niet voor in aanmerking kwam.

FC Utrecht bleef wekenlang stil

Wat het extra pijnlijk maakte voor FC Utrecht: nummer vijf Willem II had slechts drie punten meer én een duel meer gespeeld. Het doelsaldo van de Tilburgers was ook minder goed. De vijfde plek geeft wél recht op een Europa League-ticket.

Bij monde van eigenaar Frans van Seumeren kondigde FC Utrecht eind april al aan dat er advocaten in de arm worden genomen om het KNVB-besluit aan te vechten. Het bleef wekenlang stil in de Domstad, maar de club probeert het dus eerst via de UEFA. Mogelijk stapt FC Utrecht daarna nog naar de rechter of sporttribunaal CAS.

Waar de competities in Frankrijk en Nederland definitief zijn geschrapt, zijn veel landen juist bezig om het seizoen weer te hervatten. De Bundesliga gaat zaterdag alweer verder en in Spanje en Engeland hopen ze de competitie in juni te hervatten.

