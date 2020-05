Als eerste grote competities in Europa hervatten de Bundesliga en Tweede Bundesliga komend weekend hun wedstrijden tijdens de coronapandemie. De Duitse voetbalbond heeft een protocol (pdf) van liefst vijftig pagina's opgesteld, waarin staat beschreven aan welke voorschriften de spelers zich dienen te houden.

In het hotel

Alle achttien Bundesliga-clubs hebben sinds maandag een hotel (vaak in of vlak bij het eigen stadion of nabij het trainingscomplex) afgehuurd, waar verder alleen hotelpersoneel welkom is. Bij aankomst worden alle spelers en staf getest op het coronavirus.

Bij een positieve test vertrekt de speler naar huis voor een quarantaineperiode van twee weken en wordt hij als geblesseerd beschouwd. Bij meerdere besmettingen, zoals deze week bij Tweede Bundesliga-club Dynamo Dresden, kan worden besloten om de wedstrijden van die club uit te stellen.

In het hotel dragen de spelers een mondkapje, behalve tijdens het eten. Buffetten zijn niet toegestaan. De borden worden door hotelpersoneel of de kok van de ploeg neergezet, waarna de spelers hun maaltijd komen ophalen.

Contact met hotelpersoneel wordt zoveel mogelijk gemeden. Zo maken de voetballers zelf hun bedden op en doen ze hun kleding en beddengoed zelf in de wasmachine.

De clubs trainen op hun eigen complex of in hun stadion, waar dagelijks voor aanvang van de training bij iedereen de temperatuur gemeten wordt. Omkleden en douchen gebeurt in het hotel. Als de spelers met de auto naar de training moeten, dan dienen zij een mondkapje te dragen als ze met meerdere personen in een voertuig zitten.

Voor elke speler is er een aparte bidon. (Foto: Pro Shots)

In het stadion

Het stadion is opgedeeld in drie verschillende zones (Zone 1: veld en kleedkamers, Zone 2: tribune en persruimtes, Zone 3: directe buitenomgeving stadion). Er is een tijdschema dat erin voorziet dat er nooit meer dan 117 personen tegelijkertijd in één zone zijn.

Het aantal aanwezigen in het stadion is zo klein mogelijk gehouden (zie kader hieronder). De ploegen gaan met meerdere vooraf gedesinfecteerde bussen of een chartervliegtuig naar de uitwedstrijden, zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven. Bij aankomst moeten mondkapjes worden gedragen.

In de kleedkamer moet de 1,5 meter afstand ook aangehouden worden. Geadviseerd wordt om in drie verschillende groepen om te kleden: eerst de keepers, dan de veldspelers die in de basis staan en tot slot de reserves.

Een kok van de club mag maaltijden meenemen naar het stadion. Er mag geen voedsel door derden naar het stadion worden gebracht. Alle aanwezigen dienen zoveel mogelijk hun elleboog in plaats van hun hand te gebruiken bij het aanraken van bijvoorbeeld deurklinken en liftknoppen.

Maximaal aantal aanwezigen op en rondom veld bij Bundesliga-duels Basisspelers: 22

Wisselspelers: 18

Trainersstaf: 20

Arbitrage: 5

Ballenjongens: 4

Fotografen: 3

Medisch personeel: 4

Hygiënisch personeel: 3

Security: 4

Productiemedewerkers (o.a. voor VAR): 15

Totaal: 98

Tijdens de wedstrijd

De spelers betreden het veld met 1,5 meter afstand in de spelerstunnel. Voor aanvang van de wedstrijd zijn alle ceremonies met mascottes, handenschudden, teamfoto's of een laatste peptalk met een kleine cirkel van spelers niet toegestaan.

Op de scheidsrechters en spelers die op het veld staan na, draagt iedereen tijdens de wedstrijd een mondkapje. De trainer mag die even afdoen als hij langs de zijlijn aanwijzingen wil geven.

De reservebank kan worden uitgebreid met tribunestoeltjes, als er niet genoeg ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. Tussen elk staflid of wisselspeler moet minimaal één, maar liever twee lege stoeltjes zijn.

De ballen worden vooraf en tijdens de wedstrijd gedesinfecteerd. Elke speler krijgt een persoonlijke bidon om uit te drinken. Na een doelpunt mogen de spelers elkaar niet omhelzen, ook hier moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen.

Na afloop van de wedstrijd zijn er zeer beperkt interviews met spelers. De persconferenties van de trainers worden digitaal gehouden. Individueel douchen wordt aangeraden, omdat de stoom die vrijkomt mogelijk het virus kan overdragen. Indien mogelijk, is thuis of in het hotel douchen ook een optie. Dopingcontroles zullen wel doorgang vinden.

In het stadion van Borussia Mönchengladbach zijn kartonnen beeltenissen van fans geplaatst om de leegte te vullen. (Foto: Pro Shots)

Naar huis

Na afloop van de wedstrijd zijn de spelers vrij om de rest van het weekend thuis door te brengen. Ze moeten wel zoveel mogelijk binnenblijven en mogen geen bezoek ontvangen. Boodschappen moeten worden gedaan door andere mensen in het huishouden van de voetballer.

Familieleden van de voetballer worden tijdens het competitierestant tweemaal getest op het coronavirus. Zij dienen steeds op te schrijven met welke mensen ze in de loop van de week in contact zijn geweest en op hun gezondheidsstatus te letten.

Daardoor kan snel actie worden ondernomen als een speler op maandag positief test als hij zich weer bij het hotel meldt.

Voetballers in Duitsland zullen moeten wennen aan het dragen van mondkapjes en het houden van 1,5 meter afstand. (Foto: Pro Shots)

