SC Cambuur en De Graafschap horen donderdagavond om 19.00 uur of ze door de rechter in het gelijk worden gesteld in hun zaak tegen de KNVB. Advocaat Christian Visser, gespecialiseerd in voetbalgerelateerde zaken, volgde het drie uur durende kort geding van vorige week op de voet en schat de kansen van de clubs niet hoog in.

"De zaak duurde wat langer dan verwacht. Maar door de argumenten die ik van de clubs heb gehoord, ben ik er niet van overtuigd geraakt dat de rechter het besluit van de KNVB moet vernietigen. Je weet het nooit, maar het wordt een lastig verhaal", zegt Visser in gesprek met NU.nl.

Cambuur en De Graafschap zijn boos vanwege de manier waarop de KNVB besloot om het gestaakte Eredivisie-seizoen definitief te beëindigen. De nummers één en twee uit de Keuken Kampioen Divisie lagen op koers om rechtstreeks te promoveren, maar de voetbalbond besloot geen promotie/degradatie toe te passen.

Na het drie uur durende kort geding van vorige week in Utrecht stapten de bestuurders van Cambuur en De Graafschap met een goed gevoel de rechtbank uit. Voornaamste reden: de rechter had kritische vragen gesteld over de beruchte raadpleging die aan het KNVB-besluit voorafging. Een meerderheid van de clubs stemde vóór promotie/degradatie, maar de bond besloot anders.

"Het ging tijdens de zitting inderdaad veel over die stemprocedure en je merkte dat de KNVB dat proces niet goed kon verantwoorden", zag ook Visser. "Maar ik vraag me af of de onduidelijkheid daaromheen genoeg is voor een rechter om in het voordeel van de clubs te besluiten."

Het kort geding tussen de KNVB en Cambuur/De Graafschap vond vorige week plaats in een vrijwel lege rechtszaal. (Foto: Pro Shots)

'Zijn geen regels in statuten overtreden'

Volgens Visser is het goede gevoel van de clubs na de zitting namelijk niet helemaal terecht. "Zelfs zonder een stemming heeft het bestuur betaald voetbal alle bevoegdheid om zo'n beslissing te mogen nemen. Er zijn geen regels in de statuten overtreden."

Mocht de rechter er inderdaad voor kiezen om niks aan het besluit van de KNVB te doen, dan hopen Cambuur en De Graafschap via een algemene ledenvergadering van de voetbalbond alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Die vergadering staat nu gepland voor halverwege juni.

"Mocht de rechter de kant van de KNVB kiezen, dan zal de voetbalbond die uitspraak in zijn voordeel kunnen gebruiken bij gesprekken met de clubs in de toekomst", denkt Visser. "Cambuur en De Graafschap kunnen ook nog in hoger beroep bij het gerechtshof als dat nodig is, maar ik verwacht niet dat ze daarvoor kiezen. Al is de boosheid bij de clubs wel begrijpelijk gezien de omstandigheden."

De rechter doet donderdag om 19.00 uur uitspraak bij een zitting in Utrecht. Als de rechter Cambuur en De Graafschap in het gelijk stelt, moet de KNVB het besluit over het beëindigen van de competitie herzien. Mogelijk komt er dan een Eredivisie met twintig ploegen of wordt er alsnog promotie/degradatie toegepast.

