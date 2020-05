De burgemeester van Londen staat niet positief tegenover een hervatting van de Premier League. Het huidige plan is om het seizoen halverwege juni te hervatten, maar Sadiq Khan vindt het te vroeg om dan wedstrijden in zijn stad toe te laten.

"Sadiq is een groot voorstander van het voornemen om de sport weer op te starten. Maar aangezien het land nog steeds in de greep van het coronavirus is en er elke dag honderden mensen overlijden, vindt hij het nog te vroeg om een hervatting van wedstrijden in de hoofdstad te bespreken", zegt een woordvoerder van de burgemeester tegen de Evening Standard.

Tot 1 juni zijn er sowieso nog geen sportwedstrijden toegestaan in Groot-Brittannië, maar de Premier League hoopt de competitie elf dagen later (na een onderbreking van drie maanden) wél achter gesloten deuren te kunnen hervatten.

Het is nog niet bekend hoe de hervatting van het seizoen er precies uit komt te zien. Mogelijk worden meerdere wedstrijden op neutraal terrein gespeeld. De burgemeester van Londen vreest voor massale bijeenkomsten in zijn stad, aangezien vijf Premier League-clubs in Londen gevestigd zijn.

"Als Liverpool-fan wil Sadiq natuurlijk dat de Premier League snel hervat wordt. Maar dat kan alleen gebeuren als het daar veilig genoeg voor is. Het moet niet zo zijn dat het hervatten van de competitie ertoe leidt dat de druk op de gezondheidszorg nog groter wordt", benadrukt de woordvoerder van Khan.

Liverpool heeft er baat bij als de Premier League kan worden afgemaakt. (Foto: Pro Shots)

Clubs krijgen protocol voor groepstrainingen

Het voornemen om de Premier League over een maand te hervatten is opmerkelijk, want het Verenigd Koninkrijk is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld in deze coronacrisis. Inmiddels zijn in Groot-Brittannië meer dan 32.500 mensen aan COVID-19 overleden.

In de aanloop naar de hervatting van het seizoen hebben de clubs dinsdag van de Premier League wel al een protocol ontvangen dat nageleefd moet worden als de groepstrainingen hervat kunnen worden. Mogelijk is dat maandag al.

Volgens de BBC, die de brief met voorschriften in handen heeft, mag er straks alleen in groepjes van vijf getraind worden. Cornervlaggen, ballen en doelpalen moeten na elke sessie schoongemaakt worden en het wordt verboden om te tackelen.

Daarnaast worden de spelers twee keer per week getest op het coronavirus, moeten ze elke dag voor de training een vragenlijst over hun medische conditie invullen en wordt hun temperatuur regelmatig gecontroleerd. Elke training mag maximaal 75 minuten duren.

