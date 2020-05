Georges Leekens heeft besloten om per direct een punt achter zijn trainersloopbaan te zetten. De zeventigjarige Belg, die twee keer bondscoach van België was, vindt het na een carrière van 35 jaar mooi geweest.

"Volgende week word ik 71 en ik heb een fantastische carrière gehad", zegt Leekens bij Sporza. "Door het coronavirus had ik veel tijd om na te denken en ik heb voor het eerst in 35 jaar de lente gezien in mijn tuin. Ook al voel ik me mentaal en fysiek nog goed, vind ik dat het genoeg geweest is. Het was leuk en ik heb me geamuseerd."

Leekens had in zijn carrière liefst negen verschillende clubs in België onder zijn hoede. Hij begon in 1984 als trainer van Cercle Brugge, maar stond later ook voor de groep van Anderlecht, Kortrijk, Club Brugge, KV Mechelen, Sporting Charleroi, Excelsior Moeskroen, KSC Lokeren en KAA Gent.

Nadat hij begin jaar negentig al eens een uitstapje had gemaakt naar het Turkse Trabzonspor, besloot Leekens in de zomer van 2001 naar Nederland te trekken om Roda JC te trainen. Hij vertrok na één seizoen weer uit Kerkrade.

Als bondscoach was Leekens twee periodes werkzaam bij de 'Rode Duivels' (1997-1999 en 2010-2012), al boekte hij geen grote successen met zijn land. Op het WK van 1998 strandde België in de groepsfase en in zijn tweede periode slaagde Leekens er niet in om België naar het EK van 2012 te loodsen, waarna hij terugkeerde bij Club Brugge.

Leekens was ook bondscoach van Algerije, Tunesië en Hongarije. Zijn laatste avontuur als trainer was in Iran, waar hij vorig jaar Tractor SC onder zijn hoede had. "Het is allemaal de moeite waard geweest, maar nu maak ik wat meer tijd voor mezelf en mijn familie", aldus Leekens.