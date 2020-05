VVV-Venlo voetbalt vanaf komend seizoen weer op natuurgras. De Venlonaren vervangen deze zomer het kunstgras dat sinds 2013 in het Covebo Stadion - De Koel ligt.

"In een dergelijk stadion als De Koel hoort natuurgras er gewoon bij. Daarbij is het dé ideale periode om deze overstap te maken omdat we zeker weten dat de competitie later gaat starten", zegt algemeen directeur Marco Bogers.

"Uiteraard hebben wij destijds weloverwogen keuzes gemaakt bij de aanleg van kunstgras. Daar lagen toen onder andere financiële redenen aan ten grondslag, evenals een keuze in belastbaarheid. Nu is de situatie echter zo, dat het exploitatietechnisch gezien zeer interessant is voor ons om over te gaan op natuurgras."

VVV kreeg in de afgelopen jaren regelmatig kritiek over de kwaliteit van het kunstgras. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic noemde het veld van de Limburgers in augustus na afloop van de wedstrijd tussen VVV en Ajax (1-4) "slecht voor het Nederlandse voetbal".

Nog vier Eredivisie-clubs op kunstgras

VVV is niet de enige club in het Nederlandse profvoetbal die voorafgaand aan volgend seizoen overstapt van kunstgras naar natuurgras. ADO Den Haag doet dat ook. De Hagenaars waren eveneens sinds 2013 actief op kunstgras.

Er spelen daardoor komend seizoen nog maar vier clubs op kunstgras in de Eredivisie: Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, FC Emmen en PEC Zwolle. Daar kan SC Cambuur nog bijkomen als de club alsnog promoveert. PEC wil overigens net als VVV en ADO natuurgras aanleggen, maar moet de knoop nog doorhakken.

Er worden dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld in de Eredivisie omdat de competitie is gestaakt door de coronacrisis. Het nieuwe seizoen begint pas in september, waardoor VVV en ADO langer de tijd hebben om het natuurgras aan te leggen.