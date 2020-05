Feyenoord heeft naast de komst van Bryan Linssen gegrepen. De Rotterdammers slaagden er niet in om een akkoord te bereiken met de 29-jarige transfervrije aanvaller van Vitesse.

"Jammer. Maar Bryan heeft natuurlijk het recht dit voorstel te weigeren. Niettemin vinden we dat wij er alles aan hebben gedaan", zegt technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord dinsdag tegen VI.

Arnesen krijgt bijval van trainer Dick Advocaat. "Ook ik vind dat het voorstel van Feyenoord in orde was. Dan is het aan de speler. Dat het niet doorgaat, is jammer, maar we gaan nu gewoon verder op zoek naar aanvallende versterkingen."

Feyenoord en Linssen konden het volgens VI niet eens worden over de hoogte van het salaris. De buitenspeler kon door zijn transfervrije status inzetten op een hoog loon en schermde ook met interesse van andere (Europese) clubs.

Linssen moest Sinisterra en Larsson vervangen

Feyenoord zag in Linssen een vervanger van de langdurig geblesseerde Luis Sinisterra en de vertrokken Sam Larsson. Advocaat posteerde in de laatste paar wedstrijden verdediger Ridgeciano Haps aan de linkerkant van de voorhoede.

Linssen heeft zijn laatste duel al gespeeld voor Vitesse omdat het seizoen acht speelrondes voor het einde is gestaakt door de coronacrisis. Hij kwam sinds de zomer van 2017 tot 113 officiële wedstrijden, waarin hij 47 doelpunten maakte en 20 assists leverde.

De Limburger droeg in het verleden ook het shirt van FC Groningen, Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard. Hij liet in maart al weten dat hij niet van plan was om zijn contract te verlengen bij Vitesse.